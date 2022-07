In queste settimane Inter, Milan e Juventus sono al lavoro per potenziare le rispettive rose.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri, potrebbero o imbastire una trattativa con il Real Madrid per Marco Asensio. Inoltre, l'Udinese avrebbe messo nel mirino il giovane interista Salcedo, che avrebbe corteggiatori anche all'estero.

Intanto al Chelsea piacerebbe il difensore Danilo della Juventus.

Il Milan invece seguirebbe Piotr Zielinski del Napoli per rinforzare la mediana.

Inter: idea Asensio, Salcedo piacerebbe all'Udinese

La società nerazzurra avrebbe pensato ad Asensio per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 40 milioni di euro, che però la squadra di Florentino Perez potrebbe abbassare per evitare di perderlo a parametro zero fra un anno.

Il calciatore sarebbe congeniale alle idee tattiche di Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo a ridosso di una prima punta ma anche come mezzala avanzata. Sulle sue tracce ci sarebbero pure Arsenal, Milan, Siviglia e Bayern Monaco.

L'Udinese avrebbe intanto messo nel mirino le prestazioni del giovane attaccante Eddie Salcedo, che non verrà confermato nella rosa dell'Inter per la stagione che inizierà tra poche settimane. Piacerebbe all'Udinese, ma anche ad alcuni club di massima serie olandese.

Il Chelsea alla ricerca di un esterno destro di difesa

Il Chelsea sarebbe interessato al difensore brasiliano Danilo della Juventus. Il terzino sarebbe un'idea di Thomas Tuchel che potrebbe perdere César Azpilicueta, con possibile destinazione Barcellona di Xavi. I Blues potrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni di euro, cifra che i bianconeri non avrebbero intenzione di accettare, anche perché il giocatore è molto considerato da Allegri sia come terzino che come difensore centrale per il 3-5-2.

I Blues avrebbero fatto dei sondaggi pure per Denzel Dumfries dell'Inter, che interesserebbe anche al Manchester United. L'olandese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma non pare essere in uscita, perché sarebbe considerato il titolare per la corsia destra nerazzurra, nonostante l'arrivo del giovane Raoul Bellanova dal Cagliari.

Idea Zielinski per la trequarti del Milan

Il Milan, invece, starebbe pensando a Piotr Zielinski per rinforzare la trequarti. Il polacco del Napoli, che piacerebbe pure alla Lazio di Maurizio Sarri, potrebbe essere una valida alternativa se i rossoneri non dovessero trovare un accordo con il Bruges per il giovane belga Charles De Ketelaere.

Entrambi i calciatori sarebbero congeniali per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.