Uno dei nomi che ha sicuramente caratterizzato queste settimane di Calciomercato è quello di Milan Skriniar. Il centrale slovacco era stato individuato dall'Inter come possibile "sacrificio" per fare cassa e finanziare il mercato in entrata al fine di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il fatto che sia sfumato Gleison Bremer, andato alla Juventus per quasi 50 milioni di euro, bonus inclusi, potrebbe cambiare i piani della società nerazzurra. Il difensore non è incedibile ma la trattativa con il Psg, il club che ha mostrato maggiore interesse, sembra essere in salita.

Il Milan sta lavorando sul mercato in cerca di rinforzi sulla trequarti da regalare a Stefano Pioli. I rossoneri sono da tempo su Charles De Ketelaere ma il Brugge non ha accettato la proposta da 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Per questo motivo adesso Maldini e Massara si stanno guardando intorno e una delle alternative risponde al nome di Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli.

La richiesta dell'Inter per Skriniar

Fino a qualche settimana fa sembrava quasi certo l'addio di Milan Skriniar all'Inter, visto che la trattativa con il Paris Saint Germain procedeva in maniera molto veloce. Ad un certo punto, però, c'è stato uno stallo che non è stato ancora superato e, anzi, il fatto che Gleison Bremer, primo nome individuato dai nerazzurri per sostituirlo, sia andato alla Juventus può complicare ulteriormente i piani del club parigino.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato qualche settimana fa che i difensori sono più semplici da sostituire rispetto agli attaccanti ma chissà che non abbia cambiato idea dopo aver visto sfumare il centrale brasiliano. Continuano i contatti con Nikola Milenkovic, ma il serbo dovrebbe arrivare a prescindere visto che bisogna sostituire Andrea Ranocchia, andato in scadenza di contratto.

Fino a qualche giorno fa si parlava di una richiesta dell'Inter al Psg di 70 milioni di euro, bonus inclusi ma adesso le cose sembrano cambiate. La società nerazzurra, infatti, avrebbe fatto intendere di prendere in considerazione offerte per Skriniar soltanto da almeno 80 milioni di euro.

Milan su Zielinski

Il Milan è alla ricerca di rinforzi sulla trequarti e questo non è un segreto viste le trattative per De Ketelaere e Ziyech su tutti.

Per il belga, però, sembrerebbe esserci stata una frenata nelle ultime ore e, se l'affare non dovesse sbloccarsi entro inizio di settimana prossima, i rossoneri potrebbero prendere in considerazione delle alternative. Una di queste risponde al nome di Piotr Zielinski, centrocampista polacco in grado di giocare sia da trequartista che da mezzala.

La richiesta del Napoli, però, sarebbe fuori mercato dato che gli azzurri per l'ex Empoli vorrebbero una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Cifra eccessiva per i rossoneri, che al massimo potrebbero mettere sul piatto o la stessa offerta da 30 milioni più bonus fatta al Brugge, oppure uno scambio con Ante Rebic con piccolo conguaglio a favore dei partenopei.