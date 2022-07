Inter e Milan sono molto attive sul fronte mercato. I nerazzurri potrebbero mettere a segno anche delle cessioni dopo gli arrivi di Bellanova, Asllani, Lukaku e Henrikh Mkhitaryan. Il Manchester United infatti avrebbe messo nel mirino sia Lautaro Martinez che Denzel Dumfries per la prossima stagione. I rossoneri vorrebbero rinforzare la trequarti e sarebbero disposti ad accelerare le trattative per De Ketelaere e Hakim Ziyech.

Il Manchester United vorrebbe due nerazzurri

Il Manchester United, sotto stretto suggerimento del tecnico Ten Hag, vorrebbe acquistare il duo dell'Inter composto da Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.

Gli inglesi potrebbero offrire circa 100 milioni di euro ma il club milanese non avrebbe alcuna intenzione di cedere l'attaccante argentino soprattutto dopo il ritorno di Romelu Lukaku. Delle riflessioni potrebbero essere fatte per il terzino olandese, che non partirebbe per meno di 40 milioni di euro. Lo United sarebbe alla ricerca di un attaccante perché Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di cambiare aria dopo soltanto un anno. Sulle tracce del portoghese ci sarebbe il Chelsea allenato da Thomas Tuchel. I Red Devils potrebbero insidiare l'Inter per Paulo Dybala che non ha trovato la sistemazione dopo essersi svincolato dalla Juve.

Il Milan accelera le trattative

Il Milan, dopo aver rinnovato i contratti dei dirigenti Massara e Maldini, vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Nel mirino ci sarebbero De Ketelaere e Hakim Ziyech. Il talento del Bruges avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ma i rossoneri potrebbero mettere sul piatto circa 30 milioni di euro più i cartellini di Jungdal e Roback come potenziali contropartite tecniche. Il trequartista avrebbe già accettato la destinazione nonostante le richieste che arriverebbero anche dalla Premier League.

Passi in avanti dei dirigenti milanesi per il marocchino del Chelsea. L'operazione per il ragazzo ex Ajax potrebbe prevedere un prestito oneroso con diritto di riscatto sulla base di circa 20-30 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe aprire alla cessione poiché avrebbe necessità di cedere visto che il reparto offensivo sembra molto sovraffollato.

In entrata per i Blues ci sarebbe Sterling del Manchester City. Il Milan, nel frattempo, ha trovato l'accordo per il riscatto di Junior Messias dal Crotone, che potrebbe essere utilizzato sia come seconda punta che come esterno sulla corsia di sinistra. In uscita ci sarebbe Castillejo, che dovrebbe far rientro in Spagna. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.