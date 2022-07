Il mercato di questa estate potrebbe regalare altri colpi di scena. Dopo le decisioni di Romelu Lukaku, Angel Di Maria e Paul Pogba, altri calciatori di livello internazionale potrebbero decidere di cambiare squadra. Sarebbe il caso di Cristiano Ronaldo, Kimpembe, Dybala e Fabian Ruiz.

Cristiano Ronaldo potrebbe portare Dybala al Manchester United

Cristiano Ronaldo, secondo gli ultimi aggiornamenti, avrebbe aperto al possibile trasferimento al Chelsea. I Blues, che starebbero trattando anche Sterling del Manchester City, potrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per il cartellino del portoghese e uno stipendio da oltre 20 milioni di euro.

Il ragazzo ex Juventus non si è presentato al ritiro dei Red Devils e sarebbe molto vicino all'addio dopo soltanto un anno. Il Manchester United potrebbe decidere di rimpiazzarlo ingaggiando Paulo Dybala. L'argentino, svincolatosi a parametro zero, sarebbe molto apprezzato dal tecnico Ten Hag, che dovrebbe però battere la concorrenza dell'Inter. L'ex Palermo continuerebbe a preferire i nerazzurri anche perché la squadra inglese non parteciperà alla prossima Champions League.

Kimpembe se dovesse partire De Ligt

La Juventus starebbe trattando la cessione di De Ligt con il Bayern Monaco. L'olandese potrebbe trasferirsi per circa 80-90 milioni di euro. Al suo posto, a Torino potrebbe arrivare Kimpembe del Paris Saint Germain.

I francesi, infatti, sarebbero molto vicini a chiudere l'affare con l'Inter per Milan Skriniar. Kouilbaly potrebbe non approdare a Vinovo nonostante i contatti degli ultimi giorni. Il ragazzo del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e avrebbe rifiutato la squadra degli Agnelli che gli avrebbe offerto circa 6 milioni di euro a stagione.

I campani, inoltre, preferirebbero cedere il centrale all'estero. La Juventus potrebbe poi piombare su Tagliafico dell'Ajax per potenziare la corsia sinistra. L'argentino sarebbe un'operazione low cost perché il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023.

Fabian Ruiz potrebbe essere considerato da Inter e Juventus

Dal Napoli potrebbe arrivare il rinforzo per il centrocampo dell'Inter.

Sarebbe stato offerto Fabian Ruiz che avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto perché preferirebbe ritornare in Spagna. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro ma è molto probabile che Aurelio De Laurentiis possa decidere di metterlo fuori rosa se non dovesse essere risolta la questione entro il termine di questa finestra di mercato. Fabian Ruiz potrebbe sposarsi con i dettami tattici di Simone Inzaghi che sarebbe già al completo dopo l'arrivo di Asllani. Sul calciatore iberico, però, ci sarebbe anche la Juventus che avrebbe bisogno di un playmaker per il 4-3-3 di Massimiliano Allegri.