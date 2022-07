Si è da poco conclusa la prima amichevole dell'Inter in casa del Lugano, come accade ormai di tradizione ogni anno. Risultato finale di 1-4, che porta le firme di D'Ambrosio, doppietta di Lautaro, Correa e Casciato per gli svizzeri. Una gara tanto attesa anche per il ritorno di Romelu Lukaku in tandem con Lautaro Martinez. Nel fine settimana la squadra di Inzaghi torna in campo, per affrontare il Monaco in amichevole.

La partita

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si affida al 3-5-2 visto l'anno scorso. La coppia d'attacco, come detto, è composta dalla Lu-La, Lukaku e Lautaro Martinez.

Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, sono Bellanova e Robin Gosens, mentre in mezzo al campo spazio a Asllani, Agoumé e Mkhitaryan.

Nel primo tempo l'Inter passa subito in vantaggio con Danilo D'Ambrosio, che svetta di testa su azione di calcio d'angolo, battuto da Asllani segnando la prima rete stagionale della squadra di Inzaghi. Al 15' arriva il raddoppio firmato da Lautaro Martinez, che approfitta della papera del portiere avversario e a porta vuota non sbaglia. Gli svizzeri provano poi a riaprire la partita, ma un super Handanovic salva il risultato in almeno tre circostanze.

Nel secondo tempo entra Correa al posto di Mkhitaryan e si passa al 3-4-1-2, e chissà che non possa essere un indizio per il futuro.

L'Inter chiude i giochi intorno all'ora di gioco, al 61' proprio con Correa, che scatta in contropiede dopo un velo di Lukaku, salta un difensore avversario e infila nell'angolino. Pochi minuti dopo ci prova anche Asllani, che conclude a lato. Al 73' la squadra di Inzaghi arrotonda ulteriormente il risultato, con Onana che innesca Correa in contropiede, il "Tucu" mette in mezzo e Lautaro brucia tutti sul tempo e insacca segnando subito una doppietta.

Lugano che trova il gol bandiera all'81' con Casciato. Nel finale sfiora l'eurogol il neo entrato Carboni con un grande tiro da fuori.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle dei giocatori dell'Inter del match appena concluso:

Handanovic 8: Tanti buoni interventi nel primo tempo.

Darmian 6: Schierato in un ruolo non suo, cerca di cavarsela con esperienza.

D'Ambrosio 7: Subito a segno, mostra di essere la solita buona risorsa per Inzaghi.

Fontanarosa 6: Giovane della Primavera, si destreggia bene.

Bellanova 6,5: Qualche buono spunto sulla fascia, sbaglia però una diagonale che rischia di costare cara.

Asllani 7: Ottima prestazione, assist per il vantaggio, conferma la bontà dell'investimento fatto dai nerazzurri.

Agoumé 6,5: Ha un buon piede anche se a volte sembra troppo compassato, ma con maggiore dinamismo potrebbe anche ambire ad un posto all'interno della rosa.

Mkhitaryan 5,5: Non sembra essere al top.

Gosens 6: Prestazione sufficiente del laterale tedesco.

Lautaro 7,5: Subito una doppietta con il "Toro", che si intende a meraviglia sia con "Big Rom" che con Correa.

Lukaku 6.5: Il belga sembra non essere mai andato via, è il leader di questa squadra e l'intesa con Lautaro è lampante.

Correa 7: Entra bene in partita e segna un bel gol, oltre all'assist per Lautaro, chissà che non sia un segnale per il futuro e per una stagione che deve essere necessariamente quella del riscatto.