L'Inter potrebbe cedere Andrea Pinamonti. Dopo l'ottima annata ad Empoli sotto la guida di Andreazzoli, l'attaccante nerazzurro vuole confermarsi anche nella prossima stagione ed essere tra i grandi protagonisti del campionato che verrà.

Il suo futuro è intrecciato a quello di altri attaccanti. Tra questi c'è Andrea Petagna che potrebbe lasciare il Napoli per accasarsi al Monza di Adriano Galliani. Il club brianzolo sarebbe da tempo interessato anche a Pinamonti, ma possibile arrivo di Petagna al Monza potrebbe bloccare il trasferimento di Pinamonti, per il quale l'Inter chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Per questo, potrebbe rientrare in gioco l'Atalanta di Gasperini, che da tempo ha messo nel mirino l'attaccante interista. La Dea non ha ancora affondato il colpo per la necessità di cedere qualche pedina importante del reparto offensivo, come Luis Muriel che sarebbe nel mirino della Roma di Josè Mourinho, oppure Duvan Zapata che potrebbe andare al Newcastle, con i "Magpies" che potrebbe offrire cifre importanti per strappare il colombiano alla Dea.

Resta sullo sfondo anche il Sassuolo che potrebbe dire addio a Gianluca Scamacca. Il bomber italiano sarebbe conteso da Paris Saint Germain e West Ham, con il club inglese che sarebbe in vantaggio vista l'offerta da 40 milioni di euro fatta Con tale eventuale cessione, anche il Sassuolo potrebbe decidere di virare su Pinamonti e aggiungersi a Monza ed Atalanta per accaparrarsi le prestazioni del bomber classe '99.

Inter, le difficoltà per Dybala. Irrompe la Roma

Un altro tormentone di Calciomercato è rappresentato dal futuro di Paulo Dybala che non ha ancora trovato una sistemazione dopo l'addio alla Juventus.

L'Inter per accogliere l'argentino deve prima effettuare delle cessioni per sfoltire il reparto offensivo. Se il futuro di Sanchez sembrerebbe quasi scritto, con il "Nino Maravilla", che sarebbe pronto a lasciare Milano per iniziare una nuova esperienza europea, restano in bilico il futuro degli altri attaccanti.

Dzeko vorrebbe restare all'Inter, nonostante l'interesse di club importanti come la Juventus, mentre su Correa ci sarebbe l'interesse del Leeds che potrebbe virare fortemente sul "Tucu" per rinforzare il reparto offensivo dopo l'addio di Rapinha.

Vista la situazione di empasse, la Roma potrebbe provare a convincere Dybala. La Joya potrebbe diventare il grande innesto del mercato giallorosso. Alla finestra resta anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.