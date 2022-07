La Juventus è una delle società di Serie A maggiormente attive in questa sessione estiva di Calciomercato, sia sul piano delle operazioni in entrata che su quelle in uscita. In particolare sul piano delle eventuali cessioni, ormai da giorni, circola il nome di Matthijs de Ligt, che piace al Bayern Monaco. Se l'olandese dovesse partire gli acquisti bianconeri in difesa potrebbero essere due.

In tal senso uno dei giocatori che piacciono maggiormente alla Juventus sarebbe Bremer. Del possibile arrivo del brasiliano del Torino ha recentemente parlato anche Luciano Moggi.

L'ex direttore generale della società bianconera - nella trasmissione "Cose di Calcio" su Radio Bianconera - ha sottolineato che in questo momento la priorità per la Juventus sarebbe un acquisto per la difesa, per questo se dovesse scegliere fra Bremer e Zaniolo attualmente preferirebbe il brasiliano.

L'ex direttore generale Moggi ha parlato del mercato della Juventus

'In questo momento, se mi chiedeste chi fa più comodo tra Bremer e Zaniolo alla Juventus, io vi dico Bremer. Poi, una volta preso Bremer, vi dico che andrebbe bene anche Zaniolo', sono queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in riferimento all'esigenze di mercato della Juventus.

Secondo l'ex direttore generale bianconero la società bianconera dovrebbe quindi valutare prima un rinforzo in difesa e solo successivamente uno nel settore avanzato.

Luciano Moggi ha poi aggiunto: 'Io penso che se Skriniar andasse al Paris Saint Germain, Bremer approderebbe all'Inter: parliamo di un discorso più o meno acquisito con i nerazzurri'.

L'ex dirigente sportivo poi ha sottolineato come in caso di cessione di de Ligt dovrebbero arrivare almeno due difensori centrali: 'Se deve venire Acerbi, che arrivi insieme a un altro rinforzo importante'.

Secondo Moggi la Juventus ha bisogno di un altro acquisto per il centrocampo dopo il ritorno di Paul Pogba, spiegando: 'Serve un giocatore che detta i tempi'.

Il resto del mercato della Juventus: piacerebbe Paredes

La Juventus è intanto al lavoro anche per definire il rinforzo a centrocampo. Come dichiarato da Moggi servirebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. A tal proposito piacerebbe molto Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.