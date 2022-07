Nelle scorse ore la Roma ha annunciato l'acquisto ufficiale di Paulo Dybala.

La Juventus, vorrebbe acquisire un centravanti e il nome preferito da Massimiliano Allegri, sarebbe quello di Alvaro Morata.

Dybala è ufficialmente un giocatore della Roma: 'Arrivo in una società in crescita, non vedo l'ora di salutare i miei nuovi tifosi con addosso la maglia giallorossa'

Nella mattina di oggi, la Roma ha reso noto, tramite un post sul profilo Twitter ufficiale, l'acquisto di Paulo Dybala.

L'argentino, che si è legato alla compagine capitolina per i prossimi tre anni con un contratto da 4,5 milioni di euro più bonus, ha subito espresso le sue prime parole da nuovo calciatore giallorosso: "I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza.

Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso".

La Roma, sulla scia dell'entusiasmo creato dall'acquisto di Dybala, non vorrebbe fermarsi in sede di Calciomercato e Thiago Pinto starebbe trattando per il profilo di Georginio Wijnaldum del PSG. L'operazione, potrebbe strutturarsi sulla base del prestito secco annuale con opzione di riscatto fissata per la stagione successiva a 18 milioni di euro. Le due società lavorerebbero inoltre per il nodo ingaggio: visto che il centrocampista olandese percepisce uno stipendio troppo alto per le finanze della Roma, pari a 9 milioni netti annuali.

Il PSG potrebbe pagare metà dell'ingaggio di Wijnaldum, sgravando cosi le proprie spese di 4,5 milioni di euro, che verrebbero pagati di conseguenza dalla compagine giallorossa.

Calciomercato Juventus, il prossimo rinforzo potrebbe essere Morata

La Juventus, dopo aver praticamente concluso l'affare per Gleison Bremer, che verrà pagato al Torino poco meno di 50 milioni di euro, si concentrerà sull'acquisto di un nuovo attaccante e il nome preferito da Massimiliano Allegri, rimarrebbe sempre quello di Alvaro Morata.

Il giocatore spagnolo non rientrerebbe nei piani tattici di Simeone e di conseguenza una sua uscita dall'Atletico Madrid sarebbe più che plausibile. Cherubini dunque potrebbe intavolare una nuova trattativa con la compagine iberica, con la volontà di pagare ovviamente meno dei 35 milioni di euro richiesti dai "Colchoneros" a giugno per il classe '92.