Nelle scorse ore il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato di de Ligt e dell'incontro con la Juventus.

Nel frattempo la Roma, che potrebbe veder sfumare la trattativa per Frattesi, inizierebbe a pensare all'ipotesi Georginio Wijnaldum del PSG.

Juventus, Salihamidzic su de Ligt: 'Abbiamo avuto due colloqui con la dirigenza bianconera, ora serve pazienza'

Il dirigente del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, dopo essere tornato In Germania dal viaggio in Italia che lo ha visto protagonista di un incontro con la dirigenza della Juventus per Matthijs de Ligt, ha parlato al quotidiano Bild, confessando alcuni dettagli della sua trasferta: "Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per 4 anni da calciatore e ho mantenuto un buon rapporto con il club.

Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede. Faremo il meglio per il Bayern Monaco".

Qualora la Juventus dovesse cedere a titolo definitivo Matthijs de Ligt, Cherubini avrebbe già una lista di possibili sostituti e Pau Torres, centrale del Villareal valutato circa 50 milioni di euro, apparirebbe come uno dei principali candidati per questo scopo.

Calciomercato Roma, Frattesi si complica, il nome nuovo per il centrocampo sarebbe quello di Georginio Wijnaldum

La Roma e il Sassuolo in queste ultime settimane hanno trattato per Davide Frattesi, tuttavia, le richieste fatte dalla compagine emiliana per il centrocampista cresciuto nel vivaio dei giallorossi, avrebbero interrotto i dialoghi tra le parti.

A confermare questo, ci ha pensato direttamente Giovanni Carnevali, direttore sportivo dei neroverdi, che in un'intervista delle scorse ore fa ha confessato: "Non ci sono sviluppi, con la Roma ci siamo visto più di due settimane fa. Da allora non ci sono stati più contatti. Per cui il discorso di Frattesi credo che sia molto lontano.

Per il momento è tutto fermo".

Ecco perché la Roma starebbe virando le proprie mire su altri profili nel reparto di centrocampo e dalla Francia, rimbalzerebbe un nome nuovo accostato alla formazione capitolina, Georginio Wijnaldum. Il mediano in forza al PSG, risulterebbe essere uno di quei calciatori destinati a lasciare la compagine transalpina e Campos lo avrebbe offerto a diversi club, tra cui spunterebbe proprio la Roma di José Mourinho. L'operazione si potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 18 milioni di euro e Dan Friedkin potrebbe usufruire del Decreto Crescita per ammortizzare lo stipendio dell'olandese.