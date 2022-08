Domenica 21 agosto alle ore 20:45 si giocherà Atalanta-Milan, match valido per la 2^ giornata di Serie A 22/23. Gli orobici, nella gara d'esordio, hanno sconfitto per 2-0 la Sampdoria di Giampaolo allo Stadio Luigi Ferraris, per merito delle reti di Toloi nella prima frazione e del nuovo acquisto Lookman nella ripresa. I rossoneri, invece, si sono resi protagonisti di uno spumeggiante 4-2 casalingo [VIDEO] contro l'Udinese di Sottil: in goal Rebic (2), Hernandez e Diaz per il Diavolo, mentre i friulani hanno segnato con Becao e Masina.

Statistiche: negli ultimi due incontri tra Milan e Atalanta in Serie A (entrambi vinti dai rossoneri per 2-0 e 3-2) è andato a segno Rafael Leao.

Atalanta, Malinovskyi e Boga in panca

Mister Gasperini e la sua Atalanta, dopo la rassicurante vittoria inaugurale, saranno chiamati a scontrarsi con i campioni in carica del Milan. Non avendo alcun impegno europeo nella stagione in essere, questo big match per la Dea potrebbe rappresentare un test probante per comprendere se potranno dimostrarsi o meno all'altezza di lottare per la conquista del titolo. Per mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri, il tecnico di Grugliasco potrebbe puntare sul 3-4-1-2, con Musso a difesa dei pali. Terzetto che sarà composto da Djmisiti, Okoli e Toloi. A centrocampo, inoltre, gli orobici potrebbe puntare dal primo minuto su Koopmeiners e De Roon in mezzo al reparto, con Maehle a sinistra e Hateboer a destra.

Pasalic, invece, si piazzerà presumibilmente sulla trequarti campo, mentre il duetto d'attacco sarà formato da Zapata e Muriel. Non potranno essere convocati per il match in questione gli infortunati Zappacosta, Ederson e Demiral.

Milan, out Ibra e Tonali

Stefano Pioli e il suo Milan affronteranno la Dea orfani di Ibrahimovic e di Tonali, entrambi out per infortunio.

L'allenatore del Diavolo, per centrare la seconda vittoria consecutiva, opterà presumibilmente per il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan in porta. In difesa gli interpreti iniziali saranno Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra, con Kalulu e Tomori che si piazzeranno al centro del reparto. Krunic e Bennacer, intanto, dovrebbero occupare la linea mediana rossonera.

I trequarti titolari, infine, saranno probabilmente Messias, Leao e Diaz, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan:

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Okoli, Toloi, Djimsiti, Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer, Pasalic, Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Hernandez, Kalulu, Tomori, Calabria, Krunic, Bennacer, Diaz, Messias, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.