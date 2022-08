Milan-Udinese, match inaugurale del campionato di Serie A, si giocherà sabato 13 agosto 2022 allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:30. Un inizio di stagione che vede in dubbio l’impiego di uno degli uomini migliori della passata stagione, Sandro Tonali, con Krunic pronto a prendere il suo posto. L’altro dubbio che dovrà risolvere il tecnico rossonero è quello relativo al giocatore che agirà nel ruolo di punta centrale. Dalle ultime notizie, infatti, pare che Giroud sia leggermente acciaccato, con Rebic che potrebbe prendere il suo posto da titolare.

Il 4-2-3-1 di Pioli pronto all’esordio

Le certezze del Diavolo ripartono dalla difesa, con i magnifici 5 che saranno confermati in blocco dal tecnico rossonero. Davanti a Maignan, infatti, la coppia centrale sarà formata da Tomori e Kalulu che, nella seconda parte della passata stagione, hanno trovato una fortissima intesa, riuscendo a fermare attacchi molto forti. Sulle fascia destra agirà il nuovo capitano del Milan, Davide Calabria, mentre a sinistra ci sarà uno dei migliori giocatori in assoluto della Serie A 21/22, e cioè Theo Hernandez. Se il reparto difensivo è già fatto, qualche dubbio in più ci sarà a centrocampo. Con Tonali che dovrebbe saltare la prima partita di campionato, infatti, il tecnico rossonero, accanto al sicuro Bennacer, dovrebbe schierare il centrocampista bosniaco Rade Krunic, che avrà la possibilità di mettersi in mostra agli occhi dei tifosi rossoneri.

Il ruolo più conteso quest’anno, almeno visto il numero di giocatori a disposizione di Pioli, sarà quello di trequartista, con Diaz, Adli e il neo acquisto De Ketelaere, in lizza per una maglia da titolare. Dalle ultime notizie Pioli dovrebbe schierare il titolare della passata stagione, Brahim Diaz, con la possibilità per gli altri due di entrare a partita in corso.

La probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Dubbio in attacco

I titolari in difesa sono stati designati, così come lo è l’esterno sinistro dell’attacco rossonero, che vedrà senza dubbio Rafael Leao nel suo posto abituale. Il giocatore migliore della passata stagione rossonera dovrà dare subito prova delle sue qualità, affrontando un avversario ostico, come l’Udinese.

Sulla fascia destra, invece, ancora quale dubbio per il tecnico Pioli, con Messias (in vantaggio) e Saelemaekers in ballottaggio per un posto da titolare. Il dubbio più grande, però, riguarda la prima punta. Fino a qualche giorno fa sarebbe stato sicuramente scelto l’attaccante francese Olivier Giroud, ma le ultime notizie riportano di un acciacco riscontrato in questi giorni. Al suo posto, con ogni probabilità, sarà schierato Ante Rebic, sempre a disposizione della causa rossonera, come nella passata stagione.