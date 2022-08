Ottimo inizio di campionato per la Juventus. I bianconeri hanno cominciato la stagione 2022-2023 di Serie A con un successo per 3-0 contro il Sassuolo all'Allianz Stadium di Torino. Subito in gol il grande acquisto Di Maria dopo 26 minuti che ha corretto in rete un cross dalla sinistra di Alex Sandro; doppietta per Dusan Vlahovic, prima a segno dal dischetto per un fallo da lui stesso procurato, poi su assist proprio dell'argentino. I piemontesi hanno risposto, così, alle vittorie di Inter, Milan e Roma. Massimiliano Allegri, al termine della gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

"Stiamo lavorando e siamo migliorati", ha affermato riguardo la partita il tecnico dei bianconeri.

Allegri impressionato da Bremer

Max Allegri è apparso soddisfatto per la vittoria, all'esordio in questo campionato, della Juventus contro il Sassuolo. I bianconeri, secondo il tecnico, sono in crescita ed hanno disputato una buona partita. Ciononostante, l'allenatore ha affermato che i suoi hanno gettato un po' troppi palloni a campo aperto; in quelle circostanze occorre chiudere meglio l'azione. Debutto con la maglia della Juve, in Serie A, per il nuovo acquisto dal Torino, il difensore Bremer. Allegri ha evidenziato di essere stato meravigliato dal centrale per l'inserimento in squadra. Per il mister, Bremer dispone di un buon piede ed ha effettuato un'ottima gara, richiamato soltanto in un'occasione, quando ha inseguito Berardi fino a metà campo.

In generale, la Juve non ha fatto molta fatica in fase difensiva perché è riuscita a chiudere bene gli spazi a parere di Allegri. Doppietta per Vlahovic che è ritornato al gol. Il mister, sul centravanti, ha affermato che quando riesce ad andare a segno è contento ma, proprio come tutti, occorre migliorare su qualche scelta di passaggio.

Il tecnico della Juve parla di Di Maria

Uno dei protagonisti della vittoria contro il Sassuolo è stato sicuramente Angel Di Maria. Gol e assist per il fantasista argentino che ha sbloccato la gara. Di Maria ha, però, accusato un infortunio e le sue condizioni verranno valutate in giornata. L'allenatore della Juventus ha dichiarato che ha avuto qualche problemino all'adduttore anche una settimana fa ma non si è definito preoccupato.

Bisogna vedere gli esiti degli esami. "Lui si stava divertendo. Magari avrei dovuto toglierlo sul 3-0", ha affermato Allegri. L'argentino è stato sostituito al minuto 65.

Allegri sul mercato

I due nomi caldi per il calciomercato in entrata della Juventus sono il centrocampista Paredes e l'attaccante olandese Depay. Allegri non si è sbilanciato sottolineando che sono calciatori di altre squadre. Al mercato ci pensa la società. Sin qui, secondo il tecnico, sono stati sostituiti giocatori che sono andati via con ottimi calciatori che sono arrivati in bianconero.