Lunedì 22 agosto alle ore 20:45 ci sarà Sampdoria-Juventus, gara valida per il 2° turno di Serie A 22/23. La squadra di Giampaolo ha avuto un esordio casalingo amaro contro l'Atalanta di Gasperini, a causa della sconfitta subita per 2-0 firmata Toloi e Lookman. La Vecchia Signora, invece, ha iniziato il campionato con un convincente bottino pieno tra le mura amiche battendo per 3-0 il Sassuolo di Dionisi, grazie alle reti di Di Maria e alla doppietta di Vlahovic (un goal su rigore).

Statistiche: l'ultima vittoria della Sampdoria contro la Juventus nel massimo campionato italiano risale al 26 maggio 2019, quando i liguri si imposero per 2-0 allo Stadio Luigi Ferraris.

Sampdoria, out Gabbiadini

Mister Giampaolo e la sua Sampdoria non potranno contare sulle prestazioni dell'infortunato Manolo Gabbiadini, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Conti e Trimboli. Per impensierire la compagine piemontese, il tecnico ex Milan potrebbe optare per il 4-1-4-1 con Audero come estremo difensore. Quartetto che avrà buone chance di essere composto da Colley e Ferrari che agiranno come difensori centrali, nel frattempo Augello e Bereszynski si andranno a posizionare rispettivamente a sinistra e destra del reparto arretrato. Vieira dovrebbe ricoprire il ruolo da mediano, mentre i titolari a centrocampo potrebbero essere Leris e Djuricic ai lati con Sabiri e Rincon in mezzo.

Pochi dubbi, in ultimo, sul vertice offensivo dei blucerchiati che sarà presumibilmente Caputo.

Juventus, McKennie trequartista

Massimiliano Allegri e la sua Juventus vorranno bissare la vittoria dell'esordio e, per riuscire in tale intento, l'allenatore potrebbe scegliere di schierare il 4-4-1-1, con Perin nuovamente in porta.

La difesa bianconera sarà composta dal terzino sinistro De Sciglio e da quello destro Danilo, oltre alla coppia di centrali Bonucci-Bremer. Cerniera di centrocampo che avrà ottime possibilità di essere formata, almeno inizialmente, da Zakaria e Locatelli a far da filtro in mezzo, con Cuadrado e Kostic che agiranno ai lati. Il ruolo da trequartista, infine, dovrebbero essere assegnato allo statunitense McKennie, il quale avrà il compito primario di fornire palle goal all'unica punta Vlahovic.

In bilico la presenza di Di Maria, nel frattempo salteranno la gara per infortunio Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba e Aké.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus:

Sampdoria (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello, Vieira, Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Juventus (4-4-1-1): Perin, De Sciglio, Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Kostic, McKennie, Vlahovic. Allenatore: Allegri.