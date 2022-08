Sarà un campionato molto interessante in questa stagione. D'altronde le società che lottano per i primi posti si sono rinforzate molte ma anche quelle che lottano per posizioni tranquille hanno rose davvero notevoli. Basti pensare al Sassuolo ma anche al Monza, neopromossa che ha investito molto grazie alla proprietà Berlusconi. Per quanto riguarda lo scudetto ci sono almeno quattro squadre che si giocheranno la vittoria finale, ci riferiamo a Inter, Milan, Napoli e Juventus, oltre alla Roma, che per diversi giornalisti sportivi potrebbe lottare per il campionato.

A parlare della lotta per il titolo è stato Paolo Bonolis, in una recente intervista a Sky Sport il noto presentatore televisivo e grande tifoso dell'Inter ha sottolineato come la squadra milanese abbia meritato la vittoria contro il Lecce anche se il gol vittoria sarebbe potuto arrivare prima e non nei secondi finali del match. Secondo Bonolis però manca qualcosa alla rosa di Simone Inzaghi, in particolar modo sulle fasce, dove a sua detta servirebbero giocatori che sappiano anche difendere e non solo sostenere il settore avanzato. Per quanto riguarda invece le sfidanti al campionato dell'Inter, Bonolis non ha nascosto che saranno almeno tre, ovvero Milan, Napoli e Juventus.

'Il Milan ci fa paura? Ci fanno paura tutti, il Milan, la Juventus, il Napoli'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis in riferimento alla lotta per il campionato. Il presentatore televisivo ha sottolineato come il campionato italiano sarà impegnativo in questa stagione considerando la rosa di quelle che lotteranno per vincere.

Sul successo dell'Inter contro il Lecce ha dichiarato: 'L’Inter ha segnato alla fine, poteva farlo prima, ma secondo me ha fatto una buona partita'. In merito invece al mercato della società milanese, il presentato televisivo ha aggiunto: 'Secondo me sulle fasce l'Inter ha bisogno di qualcuno che sappia difendere e non solo sostenere il settore avanzato'.

Il mercato di Inter, Milan, Napoli e Juventus

Di certo l'Inter si è rinforzata nel calciomercato estivo acquistando Romelu Lukaku e Asslani, centrocampista che sarà l'alternativa a Brozovic. Sulle fasce è arrivato Bellanova, per quanto riguarda invece il Milan il rinforzo importante è stato De Katelaere, oltre ad Origi per il settore avanzato. Notevole il mercato del Napoli, che ha recentemente acquistato Raspadori, Simeone e Ndombélé. La Juventus invece potrebbe fare almeno altri tre acquisti in questo calciomercato estivo. Potrebbero arrivare Leandro Paredes, Memphis Depay e Niccolò Zaniolo.