La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo che potrebbe essere ricco di movimenti. La mancata cessione di Adrien Rabiot potrebbe solo rallentare l'arrivo di Leandro Paredes, che rimane il nome maggiormente gradito per rinforzare il centrocampo. L'argentino piace non solo per la sua bravura nell'impostazione di gioco, ma anche perché è molto capace nella verticalizzazione verso le punte. Il giocatore avrebbe già un'intesa con la Juventus e ci sarebbe anche quella fra le due società, ma il club bianconero aspetta di effettuare prima una cessione importante a centrocampo.

Potrebbe partire Arthur Melo in prestito con diritto di riscatto, così come Fagioli e Rovella, che potrebbero andare a maturare esperienza in Serie A rispettivamente alla Cremonese e al Monza.

A parlare delle trattative di mercato della Juventus è stato anche Paolo Paganini. Il giornalista sportivo sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che la Juventus starebbe lavorando non solo su Leandro Paredes, ma anche su Memphis Depay (che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona) e su Emerson Palmieri. Il nazionale italiano potrebbe sostituire Luca Pellegrini, trasferitosi in prestito all'Eintracht Francoforte.

Il giornalista ha parlato anche di possibili "sorprese" per la Juventus, che sarebbero possibili fino alla chiusura del calciomercato estivo prevista per il 1° settembre.

Il giornalista Paganini parla del possibile arrivo alla Juve di Paredes, Emerson Palmieri e Depay

"Paredes, Depay ed Emerson Palmieri i nomi caldi sono questi. Per le “sorprese” c’è tempo sino al primo settembre", è questo il post su Twitter di Paolo Paganini.

Poi giornalista sportivo ha parlato anche del mancato trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United.

A tal riguardo ha scritto sul suo profilo ufficiale di Twitter: 'Non c'è da stupirsi per il comportamento della mamma di Rabiot, che fece la stessa cosa quando il centrocampista si trasferì nella Juventus". A questo proposito, per ora è saltato l'acquisto da parte dello United del centrocampista francese, con gli inglesi che hanno acquistato Casemiro dal Real Madrid (l'affare è stato ufficializzato proprio ieri sera).

Il francese Rabiot potrebbe partire negli ultimi giorni di calciomercato estivo. Se non sarà così la sua partenza sarebbe posticipata nel 2023, a gennaio o eventualmente a parametro zero a fine stagione, essendo il giocatore in scadenza di contratto a giugno.