Inizio di settimana scoppiettante per il Crotone che si appresta ad ufficializzare tre operazioni in entrata. Gli squali hanno di fatto concluso l'operazione con l'Avellino per l'arrivo del difensore Claudio Bove. Il Crotone, allo stesso tempo, sarebbe vicini all'acquisto dell'esterno Filippo De Col dal Sudtirol e del centrocampista Alessio Tribuzzi dal Frosinone. Con le valigie pronte ci sarebbe il portiere del Crotone Gianluca Saro, corteggiato nelle ultime ore in terza serie dalla Fidelis Andria.

Crotone-Bove, operazione conclusa

Mancherebbe solamente l'annuncio ufficiale da parte del Crotone per l'arrivo in Calabria del centrale difensivo Claudio Bove, calciatore dell'Avellino.

Il giocatore saluterà gli irpini dopo un solo anno, tra alti e bassi, e si trasferirà in rossoblù a titolo definitivo. Inizialmente propenso al rinnovo di contratto, Claudio Bove avrebbe accettato l'offerta del Crotone chiedendo al suo club di essere ceduto. All'interno della rosa crotonese il calciatore andrà a prendere il posto di Davide Mondonico, centrale difensivo ceduto negli ultimi giorni all'Unione Sportiva Ancona in prestito con diritto di riscatto.

De Col e Tribuzzi verso la Calabria

Gli innesti del Crotone non dovrebbero limitarsi a Claudio Bove. Gli squali starebbero perfezionando l'acquisto dell'esterno Filippo De Col dal Sudtirol, con l'esterno rossoblù Vasile Mogos che dovrebbe approdare nel club biancorosso.

Sempre in entrata i calabresi avrebbero ottenuto l'accordo di massima con il centrocampista Alessio Tribuzzi, in uscita dal Frosinone, un elemento che nelle ultime due stagioni è stato al centro del progetto dei ciociari. Il suo approdo al Crotone potrebbe avvenire a costo zero.

Crotone, le altre operazioni rossoblù

Non solo acquisti ma anche cessioni.

I calabresi starebbero valutando la cessione in prestito dell'estremo difensore Gianluca Saro. Il portiere, accostato nelle scorse settimane al Monopoli, potrebbe passare fino a fine stagione alla Fidelis Andria. Nessuna novità sarebbe giunta in merito alla vendita del centrocampista del Crotone Ahmad Benali. Il centrocampista della nazionale libica, dopo la parentesi di sei mesi vissuta al Pisa, non avrebbe ancora trovato l'accordo con la Ternana.

Al vaglio della dirigenza crotonese ci sarebbe anche l'acquisto di un nuovo attaccante, un calciatore di qualità e di categoria. Sul suo nome ci sarebbe il massimo riserbo. A rimanere in rosa, oltre al centrocampista Jacopo Petriccione e all'attaccante Augustus Kargbo, dovrebbe essere anche il centrocampista Luis Rojas, ritornato dal prestito al Bologna.