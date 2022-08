L'Inter sta vivendo uno stallo apparente sul mercato dopo un mese di giugno da grande protagonista e le delusioni avute a luglio vedendo sfumare due grandi obiettivi: Gleison Bremer, andato alla Juventus, e Paulo Dybala, accasatosi alla Roma a parametro zero. I nerazzurri potrebbero fare qualcosa in uscita per fare cassa e per questo motivo devono cautelarsi. Il club meneghino non sarebbe del tutto convinto di puntare solo su Robin Gosens sulla fascia sinistra, con Darmian che sarebbe adattato, e per questo motivo starebbe pensando ad un clamoroso ritorno, quello di Alex Telles, che al Manchester United non sembra essere ritenuto incedibile, tutt'altro.

Il Lecce sta cercando di costruire una rosa competitiva per conseguire l'obiettivo stagionale, quello della salvezza. I salentini sono alla ricerca di un rinforzo in difesa e Pantaleo Corvino avrebbe messo gli occhi su un suo pupillo, Matija Nastasic.

Inter su Telles

L'Inter potrebbe fare qualcosa sulla fascia sinistra qualora il mercato dovesse dare qualche occasioni per cautelarsi dato che Robin Gosens ancora non convince a pieno. Occasione che potrebbe arrivare da Manchester, sponda United, e rappresenterebbe un ritorno. Si tratta di Alex Telles, che sembra essere stato messo ai margini in casa Red Devils, con Ten Hag che pare orientato a preferirgli Luke Shaw. Già l'anno scorso il terzino brasiliano non ha trovato moltissimo spazio, collezionando ventuno presenze in Premier League, alcune anche partendo dalla panchina, collezionando comunque quattro assist.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe avviato i contatti con la società inglese, con il quale i rapporti sono ottimi come dimostrano alcuni affari del recente passato (Lukaku, Young e Alexis Sanchez). La strategia del dirigente nerazzurro sarebbe molto ambiziosa, visto che vorrebbe Telles con la formula del prestito secco, per poi provare a prenderlo a costo zero l'anno dopo, facendo la stessa cosa che fu fatta con Sanchez.

Non è escluso, però, che la fumata bianca possa arrivare anche per un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Lecce su Nastasic

Il Lecce proverà a conseguire la salvezza nella prossima stagione, quella del ritorno nel massimo campionato italiano. Il ds Pantaleo Corvino sta provando a costruire una rosa competitiva ed è alla ricerca di un rinforzo in difesa.

Il pallino del dirigente del club salentino risponde al nome di Matija Nastasic, che alla Fiorentina ha trovato poco spazio l'anno scorso, con sole cinque presenze raccolte in campionato. Il giocatore, pur di giocare di più, sarebbe disposto anche a tagliarsi parte dell'attuale ingaggio, che sfiora i 2 milioni di euro a stagione. Da capire se i viola apriranno alla cessione in prestito con diritto di riscatto, formula preferita dal Lecce per prendere il giocatore.