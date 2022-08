Non solo acquisti. La Roma lavora sul mercato anche per blindare i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Josè Mourinho, così da continuare il percorso della passata stagione. Tra questi, c'è sicuramente Nicola Zalewski finito nel mirino di diversi top club europei.

Roma, Tottenham e Psg su Zalewski

Dopo una grande stagione, il numero 59 giallorosso è finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte e del Paris Saint Germain del neo tecnico Galtier. In questa prima parte di pre-campionato, il talentuoso esterno polacco ha confermato quanto di buono fatto nello scorso campionato e nonostante la presenza del rientrante Spinazzola, si candida a un ruolo importante nello scacchiere tattico di Mourinho.

Per questo, la Roma non ha alcuna intenzione di cedere il classe 2002 che rappresenta il presente ma soprattutto il futuro del club giallorosso.

Roma, pressing su Belotti e Wijnaldum

Il club giallorosso continua inoltre a lavorare sul fronte acquisti per puntellare la rosa a disposizione dello Special One, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, la dirigenza vuole regalare tante alternative al tecnico portoghese così che possa utilizzare diversi calciatori e sistemi di gioco.

In ottica centrocampo, si avvicina sempre più Georgino Wijnaldum, centrocampista olandese che è ormai fuori dal progetto del Paris Saint Germain. L'ex Liverpool vuole rilanciarsi in questa prima parte di stagione per arrivare nella miglior condizione psico-fisica al Mondiale in Qatar.

Stando alle ultime notizie, l'accordo sarebbe vicino sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con alcuni dettagli da limare per quanto concerne l'ingaggio.

Non solo la mediana. La società della Capitale lavora anche per completare il reparto offensivo a disposizione di Mourinho, con un calciatore che possa alternarsi con Tammy Abraham.

Il nome più caldo resta quello di Andrea Belotti che dopo il mancato approdo al Monaco potrebbe restare in Italia dopo sette anni al Torino. Per il Gallo, sarebbe pronto un contratto biennale da quasi tre milioni di euro a stagione. La trattativa potrebbe concludersi dopo la cessione di Eldor Shomorudov, ormai fuori dai piani dello Special One.

L'attaccante uzbeco sarebbe nel mirino del Bologna che starebbe cercando un vice Arnautovic.

Infine, anche la difesa potrebbe subire qualche cambiamento con il nome di Marcos Senesi che resta in orbita giallorossa. L'arrivo del centrale argentino del Feyenoord dipenderebbe dalla possibile cessione di Roger Ibanez, nel mirino di Milan, Barcellona e Real Madrid.