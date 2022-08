Settimana decisiva sul fronte del mercato per il Crotone che potrebbe portare a segno ancora due acquisti: un centrocampista e un attaccante. In uscita gli "Squali" potrebbero mandare a giocare altrove alcuni elementi, tra i quali l'esterno Giovanni Bruzzaniti che sarebbe attenzionato dalla Lucchese. In cerca di una nuova formazione rimarrebbe l'esterno del Crotone Vasile Mogos, attualmente fuori rosa tra le fila dei calabresi. Con la partenza di Ahmad Benali verso Brescia, potrebbe giungere un sostituto a centrocampo.

Crotone, Bruzzaniti può partire

Entro la conclusione del mercato estivo tra le fila del Crotone si potrebbe concretizzare la cessione dell'esterno Giovanni Bruzzaniti. Il calciatore, autore di 32 presenze arricchite da una rete nella scorsa stagione alla Pro Vercelli, sarebbe finito nella lista degli acquisti della Lucchese. Per lui una sola presenza con la maglia del Crotone nella stagione sportiva 2021-2022, poi il prestito a Vercelli, prima del rientro in estate in Calabria. Per il calciatore, classe 2000, si prospetta la possibilità di proseguire il suo percorso di crescita con la casacca dei rossoneri.

Mogos cerca squadra

Dopo la retrocessione in Serie C del Crotone, l'esterno Vasile Mogos ha richiesto la cessione con la speranza di poter trovare collocazione in Serie B.

Per il calciatore ex Chievo Verona, al momento, non sarebbero arrivate offerte ritenute all'altezza. Giunto da svincolato potrebbe nuovamente partire per salutare definitivamente la Calabria. Poca fortuna sotto la guida del tecnico Francesco Modesto, ora la voglia di proseguire in cadetteria. Nei giorni scorsi si era prospettata la possibilità di una cessione al Sudtirol, eventualità tuttavia sfumata anche a causa del cambio di allenatore tra le fila dei biancorossi.

Crotone, le altre operazioni

In attacco i calabresi non avrebbero ancora concluso l'operazione tanto attesa dai tifosi, quella relativa al nuovo attaccante della squadra rossoblù. L'unico nome a rimanere percorribile sarebbe quello di Andrea Magrassi della Virtus Entella, seguito in Serie B anche da Cittadella e Sudtirol. La società potrebbe però portare a segno l'acquisto di un calciatore ancora non emerso tra le voci di mercato.

In mezzo al campo, la partenza di Ahmad Benali potrebbe aprire le porte a un approdo, quello del centrocampista Marco Perrotta, in uscita dal Bari dopo essere rientrato dal prestito della precedente stagione al Palermo. Nessuna novità uso futuro dell'esterno Manuel Nicoletti: su di lui rimarrebbe l'interesse del Monopoli e del Cosenza ma la sua partenza non sembra essere più così scontata.