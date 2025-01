Il nuovo anno del Crotone si aprirà con la sfida alla Cavese. Nel match della 21esima giornata di Serie C il tecnico Emilio Longo dovrà però fare la conta dei calciatori a disposizione. Vinicius Di Stefano, ancora in Brasile, non sarà infatti del match: anche le condizioni di Aristidi Kolaj andranno valutate mentre Andrea Gallo ha saltato l'ultimo allenamento per un attacco influenzale.

Crotone, Longo fa la conta dei calciatori

Tra chi è recuperato e chi rimarrà in dubbio fino all'ultimo giorno il tecnico Emilio Longo ha presentato nella mattinata del 2 gennaio la sfida contro la Cavese, match in programma sabato 4 gennaio alle ore 15:00: "Mi auguro che la squadra continui a fare bene in casa così come fatto in trasferta - ha dichiarato Longo -, facciamo meglio fuori casa che in casa e questo mi costa dirlo.

In casa siamo ancora una squadra che non ha consapevolezza della propria forza. Infortuni? Kolaj è in fase di recupero, valuteremo. Andrea Gallo ha saltato l'allenamento per l'influenza. Dovremo valutare anche le condizioni di Andrea Sala alle prese con qualche problemino. Non ci sarà ancora Vinicius Di Stefano che si trova in Brasile e che tornerà nei prossimi giorni a Crotone in modo da poterne valutare la condizione fisica".

Un Crotone con dubbi di formazione

Al netto degli infortuni e delle assenze il Crotone potrebbe ripartire nel 2025 schierando contro la Cavese lo stesso undici titolare scelto nelle ultime due trasferte di Torre del Greco e Altamura. Un cambiamento potrebbe arrivare a centrocampo in caso di assenza di Andrea Gallo, con una maglia da titolare che potrebbe essere consegnata ad Andrea Barberis.

Sempre a centrocampo sembrano salire le quotazioni di Riccardo Stronati. In avanti tutto sembra invece essere delineato con Oviszach, Silva e Tumminello ad agire alle spalle di Guido Gomez.

Un cammino lineare tra gare in casa e in trasferta

Con 32 punti in classifica il Crotone ha ottenuto 16 punti in casa e altrettanti in trasferta.

Come sottolineato in conferenza stampa da Emilio Longo la squadra sembra aver però mostrato maggiore sicurezza lontano dall'Ezio Scida.

Proprio davanti ai tifosi di casa qualche incertezza di troppo ha infatti tolto dei punti importanti al Crotone che ha chiuso il 2024 in casa con la sconfitta per 2-3 contro la Casertana.

Per puntare a scalare ulteriormente la classifica i rossoblù dovranno fare dell'Ezio Scida il proprio fortino, idea sposata dallo stesso allenatore del Crotone. Il match contro la Cavese sarà un nuovo banco di prova per la squadra che tornerà a giocare in casa dopo circa un mese tra turni in trasferta e pausa invernale.