La Juventus, anche in questo Calciomercato estivo, ha deciso di investire in maniera decisa sui giovani. Sono arrivati investimenti importanti soprattutto per la Primavera di Montero, con acquisti come Kenan Yildiz (arrivato a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Bayern Monaco), il portiere Selezny e Tommaso Mancini. A proposito della punta ex Vicenza, ha già esordito con la squadra dell'ex giocatore bianconero ma potrebbe diventare parte integrante dell'under 23, considerando la sua esperienza professionale in campionati importanti come la Serie B.

Il classe 2004, in tal caso, troverebbe un altro giovane arrivato in questo calciomercato estivo, parliamo di Michele Besaggio, il ventenne acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Mezzala di qualità, ha dimostrato di poter giocare anche da trequartista. Nella scorsa stagione ha segnato nel campionato Primavera 11 gol, l'anno prima 9. Segnale evidente di un giocatore che potrebbe portare molta qualità ad una squadra, quella di Brambilla, che dovrà cercare di confermarsi per la stagione 2022-2023, dopo che la scorsa stagione è arrivata ai playoff per la promozione in Serie B, perdendo in semifinale col Padova.

La Juventus under 23 avrà come rinforzo principale il centrocampista Michele Besaggio

La Juventus under 23 si affiderà al talento di Michele Besaggio nella stagione 2022-2023. Il centrocampista ex Genoa è uno dei rinforzi principali per il settore giovanile da parte della società bianconera. Il ventenne ha dimostrato nelle ultime due stagioni di avere non solo una bravura evidente nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte, ma anche nel realizzare gol.

Gli 11 gol nella stagione 2021-2022 e le 9 realizzazioni in quella precedente ne sono la dimostrazione, con il tecnico Brambilla che cercherà di valorizzarlo nella seconda squadra bianconera. A proposito, in questi giorni la Juventus ha annunciato il cambio di nome per l'under 23: è stato deciso per Juventus Next Gen, come conferma anche l'account ufficiale su Twitter della società bianconera.

Besaggio potrebbe trovare in squadra Mancini, che ha già giocato nella Primavera bianconera ma che potrebbe essere promosso nella seconda squadra bianconera considerando la sua recente storia calcistica. L'ex Vicenza è un classe 2004 e vanta già diverse esperienze in Serie B, nonostante sia più giovane di Besaggio.

I giovani della Juventus

La Juventus ha investito molto nel settore giovanile nelle ultime stagioni. Le soddisfazioni non sono mancate, basti pensare a giovani come Soulé, Aké e soprattutto Miretti, che hanno già esordito con la squadra di Allegri. Il centrocampista classe 2003 è oramai parte integrante della rosa bianconera, insieme all'argentino. Il tecnico lo ha schierato titolare contro la Roma nella terza giornata di campionato.