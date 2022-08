Ultimi giorni di trattative per il Crotone, ultime ore utili per portare a segno alcuni acquisti e permettere ad alcuni calciatori di trovare spazio in una nuova società. La dirigenza rossoblù starebbe cercando di operare in maniera oculata per limitare al minimo gli errori. A sei giorni dall'esordio stagionale, che vedrà il Crotone far visita domenica 4 settembre al Messina, la rosa potrebbe arricchirsi con un nuovo centrocampista. Si tratta di Marco Carraro, calciatore di proprietà dell'Atalanta.

Sarebbe invece sfumata l'ipotesi Andrea Magrassi per l'attacco con la punta vicina al Cittadella.

Crotone, occhi su Carraro

Dopo una stagione da protagonista vissuta con la maglia del Cosenza in Serie B, il centrocampista Marco Carraro potrebbe rimanere in Calabria ma far parte della squadra del Crotone. Il calciatore di proprietà dell'Atalanta sarebbe in trattativa con gli squali. Per lui nell'ultima stagione con la maglia del Cosenza sono giunte 32 presenze con 2 reti, una delle quali segnate proprio nel "derby" contro il Crotone, decisiva ai fini del risultato finale del match (1-0). Un calciatore giovane, classe 1998, che al suo attivo può vantare annate in cadetteria - da protagonista - con le casacche di Pescara, Foggia, Perugia, Frosinone e Cosenza.

Magrassi vicino al Cittadella

Non dovrebbe arrivare a Crotone l'attaccante Andrea Magrassi, in uscita dalla Virtus Entella.

L'attaccante, seguito a lungo dal Crotone, sarebbe prossimo all'accordo con il Cittadella in Serie B. Superata dunque la concorrenza degli squali che potrebbero così dirottare le attenzioni verso un altro profilo, un calciatore che possa fare la differenza in Serie C. Una situazione analoga a quella che, già nei giorni scorsi, avrebbe portato il Crotone ad abbandonare la pista King Udoh, con l'attaccante dell'Olbia indirizzato al trasferimento al Pescara.

Crotone, le altre operazioni

In uscita gli squali starebbero provando a piazzare un esubero, si tratta dell'estero Vasile Mogos. Il calciatore, che sembrava indirizzato al Sudtirol, starebbe cercando una nuova squadra possibilmente in Serie B. Con le valigie pronte anche il difensore Manuel Nicoletti, seguito da Monopoli e Cosenza.

Nelle ultime ore sulle sue tracce si sarebbe messa anche la Reggiana. Potrebbe lasciare Crotone nelle ultime ore di mercato anche il centrocampista Giovanni Bruzzaniti. Dopo la stagione vissuta lo scorso anno alla Pro Vercelli, il giovane di Melito di Porto Salvo, potrebbe accasarsi alla Lucchese. In difesa gli squali starebbero vagliando l'ipotesi di acquisire il terzino Carlo Crialese dalla Pro Vercelli.