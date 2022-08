Il mercato dell'Inter potrebbe regalare un colpo di scena nelle ultime ore. Il Bayer Leverkusen sarebbe in pressing per Robin Gosens. Il Manchester City, invece, potrebbe stringere per Manuel Akanji.

Gosens molto vicino al Leverkusen

L'Inter potrebbe cedere nelle ultime ore di mercato Robin Gosens. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, gli agenti del Bayer Leverkusen sarebbero a Milano per discutere del cartellino dell'ex Atalanta. Il calciatore, arrivato soltanto a gennaio alla Pinetina, potrebbe trasferirsi in Bundesliga in prestito oneroso da 2 milioni di euro con riscatto fissato a 28 milioni di euro che scatterebbe in base ad alcune condizioni.

Sarebbero ore decisive per il futuro del calciatore che è stato scavalcato nelle gerarchie da Federico Dimarco. Il dirigente della squadra tedesca, Devin Ozek, sarà presente allo stadio per visionare il terzino, se dovesse giocare, contro la Cremonese. In tarda serata potrebbe partire la trattativa per concludere l'operazione. Gosens è arrivato all'Inter dall'Atalanta attraverso una formula che prevede un prestito di 18 mesi. Il riscatto scatterebbe alla prima presenza o al primo punto nel 2023 e sarebbe stato fissato a circa 25 milioni di euro più bonus. Questi ultimi sarebbero legati alle presenze in campionato, Champions League e vittoria di titoli.

Il Mancester City sarebbe molto vicino a Manuel Akanji

L'Inter potrebbe perdere anche Manuel Akanji. L'obiettivo per rinforzare la difesa sarebbe vicino al trasferimento al Manchester City. Il calciatore svizzero ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare con i tedeschi. Il club allenato da Pep Guardiola potrebbe versare circa 17 milioni di euro nelle prossime ore per concludere la trattativa.

I nerazzurri lo avrebbero seguito per diversi mesi ma il club che milita in Bundesliga sarebbe stato contrario al prestito secco proposto dai dirigenti milanesi che hanno delle evidenti difficoltà economiche. Nelle ultime ore, il presidente Zhang, avrebbe bloccato anche il passaggio di Francesco Acerbi alla Pinetina. Il calciato della Lazio si sarebbe trasferito in prestito con diritto di riscatto ma il passaggio è stato bloccato perché il suo arrivo aumenterebbe il monte ingaggi della squadra.

L'operazione si potrebbe sbloccare se l'Inter dovesse cedere Salcedo e Lucien Agoumè. Il centrocampista e l'attaccante non sarebbero centrali nel progetto di Simone Inzaghi e potrebbero essere ceduti all'estero. Il primo potrebbe avere delle offerta in Liga mentre il secondo, che ha giocato in Francia nella scorsa stagione, potrebbe ritornare proprio in Ligue 1. Sulle tracce di Agoumè ci sarebbe stato anche in questa sessione estiva anche la Cremonese (dove si è trasferito anche Ionut Radu) ma il calciatore avrebbe rifiutato la trattativa.