Il Crotone continua le trattative di Calciomercato. In entrata nelle ultime ore è emerso un nuovo nome: quello di King Udoh, attaccante dell'Olbia e cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Parallelamente il Crotone starebbe seguendo un profilo esperto come Manuel Pucciarelli. In uscita sarebbero due pezzi pregiati della rosa, ossia Vasile Mogos e Ahmad Benali seguito rispettivamente da Sudtirol e Ternana.

Crotone, in attacco circola la pista Udoh

Un nuovo possibile acquisto per il Crotone sembrerebbe essere quello di King Udoh, attaccante classe 1997 di proprietà dell'Olbia.

Il calciatore italo-nigeriano si è reso protagonista in terza serie nella scorsa stagione di 36 presenze arricchite da 13 reti con la maglia delclub sardo, dove milita da due stagioni.

Oltre al Crotone la punta interesserebbe anche alla Reggiana, squadra alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato. Alla finestra per il giocatore ci sarebbero però anche la Virtus Entella e la Reggina.

Pucciarelli pista calda del Crotone

L'eventuale arrivo di King Udoh non andrebbe a precludere l'arrivo a Crotone di un'altra punta. Il nome di esperienza al vaglio della società calabrese sarebbe quello di Manuel Pucciarelli, calciatore che in passato ha disputato la massima serie con la maglia dell'Empoli. Il calciatore, attualmente libero da contratto, sarebbe seguito oltre che dal Crotone anche dalla Vis Pesaro e da club stranieri come Cluj CFR (Romania) e Qarabag (Azerbaigian).

In Calabria potrebbe arrivare anche un rinforzo sulle fasce con il terzino Filippo De Col del Sudtirol, che rappresenterebbe il primo nome sulla lista degli squali.

Le altre possibili trattative dei rossoblù

In questi giorni la società del Crotone spera di poter operare almeno due cessioni, in modo da sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Tra i partenti ci sarebbe il centrocampista libico Ahmad Benali, calciatore rientrato dal prestito al Pisa a giungo e ora in trattativa da alcune settimane con la Ternana. Valigie pronte anche per il terzino Vasile Mogos, accostato al Sudtirol, ma per il quale ci sarebbero alla finestra anche altre squadre di cadetteria. Confermati in rosa, almeno al momento, l'esterno Luca Calapai e il centrocampista Jacopo Petriccione che potrebbero partire solamente in caso di offerte irrinunciabili.

Potrebbe invece cambiare maglia il portiere Gianluca Saro, seguito dalla Fidelis Andria. Futuro ancora da decidere per il centrocampista Luis Rojas, rientrato nelle scorse settimane dal prestito al Bologna.

Sono intanto stati aggregati nelle scorse ore al gruppo squadra del Crotone i due nuovi acquisti: l'attaccante Orazio Pannitteri e il centrocampista Alessio Tribuzzi.