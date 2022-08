Continua a muoversi il mercato in entrata per il Crotone con il club che belle ultime ore ha ufficializzato l'acquisto del difensore Davide Bove dall'Avellino. Nel reparto avanzato il tecnico Franco Lerda potrebbe ottenere ben presto un rinforzo. Il profilo seguito sarebbe quello di Alessio Curcio, punta del Foggia, calciatore andato in doppia cifra nelle ultime due annate con i Satanelli. Si potrebbe sbloccare nelle prossime ore uno scambio di esterni tra il Crotone e il Sudtirol.

Crotone, Curcio nome per l'attacco

Un nome di qualità ed esperienza per l'attacco del Crotone potrebbe essere quello di Alessio Curcio.

Il calciatore nativo di Benevento, è stato protagonista nelle ultime due annate con il Foggia. Per lui con i Satanelli sono giunte 64 presenze con 24 reti. Due annate in doppia cifra per lui in Puglia, ora la possibilità di proseguire nel Crotone per cercare di puntare dritto alla vittoria del campionato e all'approdo in cadetteria. Dopo gli arrivi di Giuseppe Panico dalla Pro Vercelli e di Guido Gomez dalla Triestina gli squali potrebbero concedersi un nuovo tassello per rendere ancora più competitivo il reparto offensivo.

Bove arriva in rossoblù

Dopo l'addio del difensore Davide Mondonico passato in prestito con diritto di riscatto all'Ancona, il Crotone ha ingaggiato il difensore Davide Bove dall'Avellino.

Per lui un contratto biennale con i rossoblù con opzione di rinnovo per una terza stagione. Una trattativa rapida quella tra il calciatore e il Crotone, con lo stesso Davide Bove che avrebbe richiesto al club campano il trasferimento in Calabria. A fare la differenza l'ambizione mostrata dagli squali, pronti a competere ai massimi livelli per ritornare subito in Serie B.

Altra cessione sul tavolo è quella del difensore Manuel Nicoletti, corteggiato dal Cosenza, e poco impiegato nel ritiro estivo dal tecnico rossoblù Franco Lerda.

Crotone, le altre operazioni

A rimanere incerto è il futuro di Ahmad Benali. Il centrocampista non avrebbe ancora deciso cosa fare nel prossimo torneo. Ritornato per fine prestito dal Pisa, il calciatore libico non avrebbe trovato l'accordo con la Ternana per motivi di natura familiare, con la possibilità di poter rimanere in Calabria.

A rimanere sul tavolo è anche lo scambio di esterni tra Crotone e Sudtirol, con Vasile Mogos pronto a ritornare in cadetteria tra le fila dei biancorossi e Filippo De Col indirizzato verso i rossoblù. Ormai conclusa l'operazione con il Frosinone per l'acquisto del centrocampista Alessio Tribuzzi. Dopo due annate vissute da titolare con i ciociari il futuro del calciatore sarà nella rosa del Crotone.