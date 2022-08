La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera è attesa da settimane importanti in cui dovrà pensare non solo alle cessioni ma anche a rinforzare una rosa che ha problematiche evidenti in tanti settori. Soprattutto a centrocampo, con l'infortunio di Pogba la società bianconera dovrà valutare se acquistare uno o due giocatori per il settore. Quello che sembra certo è l'arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. Piace Leandro Paredes, l'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023 e sarebbe considerato cedibile dal Paris Saint Germain.

Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società francese. A parlare del possibile arrivo di Leandro Paredes è stato Paolo Paganini, il giornalista sportivo su Twitter ha dichiarato che l'argentino potrebbe non essere l'unico rinforzo per il centrocampo. Per Paganini la Juventus potrebbe valutare anche un altro centrocampista che gioca nel campionato italiano. Non ha menzionato il nome ma rimane concreta la possibilità che la Juventus attinga in Serie A, soprattutto se dovessero concretizzarsi le cessioni di Arthur Melo e Niccolò Rovella. Molto dipenderà però anche dall'infortunio di Pogba.

La Juventus potrebbe acquistare due giocatori a centrocampo

'La Juventus sta valutando un doppio investimento a centrocampo.

Non solo Paredes ma anche un altro magari in Italia'. Questo il post su Twitter di Paolo Paganini in riferimento al possibile arrivo di due giocatori a centrocampo per la società bianconera. Uno di questi potrebbe essere Paredes, l'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e sarebbe considerato il preferito per migliorare il gioco bianconero.

Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, molto dipenderà dall'infortunio al menisco di Pogba e dalle eventuali cessioni di Arthur Melo e Niccolò Rovella. C'è l'esigenza anche di rinforzare il settore avanzato, se consideriamo che manca un giocatore di fascia ed un vice Vlahovic. A tal riguardo piacciono Niccolò Zaniolo della Roma, come alternativa alla punta centrale si valutano i nomi di Alvaro Morata, Memphis Depay e Dries Mertens.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà fare un lavoro importante anche per la difesa. Le problematiche riscontrate da Alex Sandro dal punto di vista tecnico e difensivo potrebbero agevolare l'arrivo di un altro terzino sinistro. Dovrà però partire uno fra il brasiliano e Luca Pellegrini. In tal caso potrebbe arrivare Destiny Udogie dell'Udinese, valutato almeno 20 milioni di euro.