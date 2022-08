Per la Juventus non c'è nemmeno il tempo di metabolizzare la pesante sconfitta nell'ultima amichevole estiva che è già tempo di pensare al Sassuolo. La prima giornata di campionato è ormai alle porte e i quattro gol presi contro l'Atletico Madrid hanno fatto scattare più di un campanello d'allarme in casa bianconera. Quest'ultima pare abbia individuato in Frattesi un elemento valido per rinforzare un centrocampo apparso in evidente difficoltà. In attesa di capire come imbastire un eventuale trattativa con il Sassuolo, in casa juventina si pensa a chiudere l'affare Kostic, mentre da Valencia sembra filtrare un certo pessimismo per la chiusura della trattativa per Arthur.

Frattesi porterebbe i gol che mancano al centrocampo della Juve

Il giocatore del Sassuolo ha nelle corde gli inserimenti in attacco e il tiro da fuori area. Inoltre è un centrocampista che trova spesso la via dl gol. Caratteristiche che sono mancate negli ultimi anni alla Juventus. Frattesi potrebbe essere utilizzato da Allegri sia come vice Pogba o all'occorrenza come esterno affianco al francese.

Al momento dirigenza bianconera è sempre impegnata nel cercare di chiudere la trattativa per Kostic. La Juventus sembra essere ogni momento più vicina al giocatore serbo. Tra la domanda dell'Eintracht Francoforte e l'offerta della Vecchia Signora, dovrebbero ballare 4 milioni di euro. Differenza che potrebbe essere colmata con l'inserimento di eventuali bonus legati ai risultati o a una possibile futura rivendita del giocatore.

Per Frattesi potrebbe esserci la concorrenza del Milan e della Roma

La società rossonera potrebbe decidere di tornare sul mercato per dare a Pioli un ulteriore centrocampista visto anche il recente infortunio di Tonali. Anche il Diavolo avrebbe individuato in Frattesi l'uomo giusto da inserire nel proprio organico ma va capito come fare un investimento così importante in questa sessione di Calciomercato.

Sul giovane centrocampista azzurro ci sarebbe anche il forte interesse della Roma. Mourinho avrebbe chiesto espressamente Frattesi per completare la rosa a sua disposizione, ma dopo l'arrivo di Wijnaldum e la difficoltà a piazzare gli esuberi, pare che la pista che porti al giocatore del Sassuolo si sia raffreddata.

L'eventuale cessione di Arthur potrebbe essere ostacolata dall'alto ingaggio

Pare che il Valencia abbia messo in stand by l'eventuale interesse per il giocatore brasiliano. A frenare la trattativa pare possa esserci il problema dell'alto ingaggio percepito dal giocatore. L'attuale tecnico della società spagnola Gattuso, avrebbe dichiarato che Arthur è un giocatore che al momento è fuori dalla portata del Valencia a causa dell'alto stipendio e che la trattativa potrebbe rimanere in piedi solo con un adeguamento al ribasso dell'ingaggio da parte del brasiliano