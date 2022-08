L'Inter lavora sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e soprattutto la difesa. Come ribadito dal tecnico nerazzurro, la società sta cercando un centrale per completare il pacchetto e regalare un'alternativa importante.

Inter, idea Chalobah in prestito

Viste le difficoltà nell'arrivare a Manuel Akanji, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili. Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Trevoh Chalobah, centrale inglese che potrebbe lasciare il Chelsea in questa finestra di mercato.

Durante la gestione di Tuchel, il classe 99 non ha avuto molto spazio e quindi potrebbe decidere di lasciare Londra per giocare con continuità e acquisire esperienza. L'Inter vorrebbe il difensore in prestito: toccherà al Chelsea decidere se lasciar partire il giovane centrale inglese, memore delle ultime operazioni di mercato effettuate con i nerazzurri come quella di Cesare Casadei.

Oltre Chalobah, l'Inter continua a monitorare la situazione di Francesco Acerbi, ormai un passo dal lasciare la Lazio. Stando alle ultime notizie di mercato, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto a tre milioni di euro, mentre il club biancoceleste vorrebbe inserire l'obbligo.

Inter, possibile interesse del Valencia per Gagliardini

Non solo acquisti. L'Inter valuta anche delle cessioni per poi reinvestire il denaro e completare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Nonostante buone prestazioni e la stima di tecnico e società, il futuro di Roberto Gagliardini resta in bilico. Il centrocampista italiano potrebbe partire per una cifra importante e sarebbe finito nel mirino di diverse squadre italiane ma anche europee.

Oltre al Monza di Adriano Galliani, ci sarebbe l'interesse anche del Valencia di Gennaro Gattuso a caccia di un centrocampista di grande caratura fisica per completare la mediana. Secondo le ultime notizie di mercato, il club spagnolo vorrebbe proporre uno scambio inserendo il cartellino del difensore Diakhaby come parziale contropartita tecnica.

Difficile che l'Inter possa accettare uno scambio, in quanto Gagliardini verrebbe venduto solo per un'offerta cash.

In caso di cessione dell'ex Atalanta, la dirigenza nerazzurra dovrebbe ritornare sul mercato per completare il centrocampo a disposizione di Inzaghi, Resta viva la candidatura di Barak, che per una cifra attorno ai 18 milioni di euro potrebbe lasciare Verona. L'Inter deve però battere la concorrenza della Fiorentina, molto interessata al centrocampista ceco. Complica la pista che porta a Zambo Anguissa del Napoli, perno della mediana di Luciano Spalletti.