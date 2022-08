I calciatori della Primavera dell'Inter hanno garantito alla società circa 160 milioni di euro. Una strategia, intrapresa nel 2016 ed ancora in corso, che ha salvato i conti del club.

I giovani talenti, ceduti, ad altre società hanno permesso di avere degli introiti consistenti a partire dal 2016 e soprattutto di non cedere tutti i pezzi pregiati presenti in rosa.

Le plusvalenze del'Inter nel corso degli anni

A partire dal 2016 l'Inter ha messo a segno le seguenti operazioni che hanno riguardato i calciatori della Primavera:

Cristiano Biraghi, ora alla Fiorentina, venduto per circa 5 milioni di euro al Pescara.

Crisetig trasferitosi al Bologna per 1,2 e Bessa andato all’Hellas Verona per 2,5 milioni nel 2017.

Andrew Gravillon accettò il Benevento per 5 milioni nel 2017.

Zinho Vanheusden, ora in Eredivise all'Az Alkmaar, che si trasferì in Belgio nello Standard Liegi per circa 11,6 milioni nel 2019.

Hanno lasciato la Pinetina anche Rivas (nel 2021 alla Reggina per circa 550 mila euro), Di Gregorio ( Monza nel 2022 per 4) e Pinamonti ( ceduto al Sassuolo per circa 20 nelle scorse settimane).

Nel 2018, Ionut Radu passò al Genoa per 8 milioni di euro (ora è alla Cremonese). Insieme al portiere romeno, anche Federico Valietti (attualmente al Pordenone) fu ingaggiato dal club ligure per 6 milioni. Durante la stagione di Luciano, nel 2017-2018, Spalletti, Nicolò Zaniolo, valutato solo 4,2, e Davide Santon accettarono la Roma nell'operazione che portò Radja Nainggolan alla Pinetina.

Nel bilancio del 2017-2018 sono state inserite le plusvalenze che riguardano Adorante (ceduto al Parma per 4 milioni), Sala (al Sassuolo per 3 milioni), Burgio (ceduto all'Atalanta U19 per 1,5 ma adesso tra le fila del Monterosi Tusca) e Dimarco. Quest'ultimo si trasferì al Sion per circa 4 milioni di euro, anche se successivamente è tornato.

La vendita di George Puscas ha invece fruttato circa 8 milioni trasferendosi nel Reading nel 2019.

Ultime in ordine di tempo sono state le cessioni di Rey Manaj (tesserato con il Watford ma ceduto nel 2019 all'Albacete per circa 2 milioni), Lorenzo Pirola (ora alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto), e Cesare Casadei.

Il centrocampista si è trasferito al Chelsea nelle scorse ore per circa 15 milioni di euro più cinque di bonus.

In questa ultima finestra di mercato, le vendite di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei potrebbero salvare il bilancio dell'Inter che, in caso contrario, avrebbe dovuto sacrificare uno tra Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Entrambi sarebbero finiti nel mirino del Chelsea ed avrebbero una valutazione complessiva di circa 120 milioni di euro.