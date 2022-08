Nonostante il campionato di in Serie A sia ormai iniziato, prosegue il Calciomercato non sono per le "big" ma anche per altre squadre che vogliono stupire positivamente nel corso di questa nuova stagione. Nelle ultime ore è arrivata la cessione ufficiale di Brandon Soppy dall'Udinese all'Atalanta.

Il punto sull'Udinese

L'Udinese, dopo aver perso Molina ha ceduto anche Brandon Soppy all'Atalanta e Destiny Udogie, appena acquistato dal Tottenham, ma che rimarrà in prestito per un anno ancora in Friuli.

Gli unici acquisti da registrare per i bianconeri sono finora quelli del difensore Adam Masina (subito in gol alla prima giornata) e di Nehuen Perez, con quest’ultimo rientrato nella trattativa che ha portato Molina all'Atletico Madrid.

L’Atalanta tra arrivi e addii

Come detto, l’Atalanta ha tesserato ufficialmente Brandon Soppy, esterno destro che arriva dall’Udinese sulla base di un accordo per 9 milioni più uno di bonus.

Allo stesso tempo però la Dea è pronta a salutare tre dei calciatori che hanno fatto la storia della squadra bergamasca in Serie A e in Europa negli ultimi anni. Uno di essi è già partito: Remo Freuler, passato ufficialmente pochi giorni fa al Nottingham Forest. Gli altri due sono Ruslan Malinovsky (che sembrerebbe aver avuto delle frizioni con l’allenatore Giampiero Gasperini e potrebbe avere delle offerte provenienti da Tottenham e Marsiglia), e Josip Ilicic (che potrebbe passare al Bologna).

Il vice-Arnautovic per il Bologna

Lo stesso Bologna è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Marko Arnautovic. Uno dei nomi che circolano è quello di Jorgen Strand Larsen, giovane del Groningen che sembra essersi scontrato con la sua attuale squadra per la valutazione e le richieste eccessive.

Ma il principale obiettivo dei felsinei pare essere Eldor Shomurodov della Roma.

L’uzbeko è il preferito di Mihajlovic, ma la trattativa non pare semplice.

La Roma cerca un vice-Abraham

I giallorossi sono pronti a lottare per la vittoria finale della Serie A, ma ha ancora bisogno di qualche ritocco per poter ambire a questo traguardo. La dirigenza capitolina cerca un vice-Abraham e pare volere fortemente Andrea Belotti, ex capitano del Torino libero dallo scorso 30 giugno, ma prima ha bisogno di vendere.

I giocatori che hanno più possibilità di partire per far fare cassa ai giallorossi sono Felix Afena Gyan e Justin Kluivert, con quest’ultimo che potrebbe trasferirsi in Inghilterra per una cifra intorno ai 12 milioni.

A Verona si pensa al post-Cholito

L'Hellas Verona, dopo aver effettuato un mini-rivoluzione nel suo attacco rispetto alla scorsa stagione, tenta il colpo Yayah Kallon (del Genoa) per sostituire il "Cholito" Simeone. L'esterno non sarà il sostituto naturale dell'attaccante argentino, ma potrebbe essere un'ottima soluzione per rimescolare le carte nel reparto offensivo. La trattativa tra gli scaligeri e il Genoa sembra essere ai dettagli.