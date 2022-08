Arkadiusz Milik sarebbe molto vicino a vestire la maglia della Juventus. Il bomber polacco sarebbe già arrivato a Torino dal Marsiglia. Il club francese avrebbe trovato l'accordo con quello piemontese sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Milik: prima le visite mediche, poi la firma per la Juventus

Milik avrebbe superato la concorrenza di Memphis Depay che, fino a qualche giorno fa, sembrava in pole-position per ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. La trattativa si sarebbe arenata per le difficoltà incontrate dall'attaccante olandese nello svincolarsi dal Barcellona per poi accordarsi con la Juventus a parametro zero.

La dirigenza bianconera ha così preferito virare su Milik. La trattativa col Marsiglia si sarebbe sbloccata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto che ruoterebbe intorno ai 7 milioni. Un'operazione, questa, che andrà a completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Il polacco dovrebbe sostenere le visite mediche di rito nelle prossime ore, per poi firmare il contratto che lo renderebbe a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus.

Dopo l'arrivo di Milik, la società torinese andrebbe a concentrarsi sul centrocampo, con Leandro Paredes che sarebbe ancora l'obiettivo principale. Prima di affondare il colpo per il 28enne argentino, la Juventus vorrebbe piazzare altrove almeno un giocatore tra McKennie (piace al Borussia Dortmund) e soprattutto Denis Zakaria che sarebbe nel mirino di Monaco e Roma.

Qualora arrivasse un'offerta da circa 30 milioni di euro, il club del presidente Agnelli potrebbe lasciar partire McKennie o Zakaria per poi accordarsi con il Paris Saint-Germain per l'acquisto di Paredes.

Juventus: idea Renan Lodi per la fascia sinistra

La Juventus sulla fascia sinistra ha confermato Alex Sandro e De Sciglio.

Tuttavia, in queste ore starebbe tornando di moda il nome di Renan Lodi. L'esterno mancino brasiliano rischia di giocare poco quest'anno nell'Atletico Madrid, e per questo motivo sarebbe alla ricerca di una squadra che gli garantirebbe più spazio e che, in questo modo, gli permetterebbe di giocarsi le sue carte per la convocazione ai mondiali col Brasile.

La società bianconera vorrebbe Lodi in prestito, mentre l'Atletico Madrid preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Per questo motivo i colchoneros starebbero guardando con attenzione alla Premier League, con il Manchester City che potrebbe piombare sul terzino brasiliano.

Oltre Renan Lodi, la Juventus starebbe guardando anche in casa Liverpool per Kostas Tsimikas. I bianconeri vorrebbero proporre uno scambio che coinvolgerebbe Arthur, ormai fuori dal progetto tattico di Allegri. Il centrocampista 26enne piace anche all'Arsenal.

Complicata la pista che porta a Gayà del Valencia, visto che il club spagnolo vorrebbe almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il terzino sinistro.