Denzel Dumfries potrebbe lasciare l'Inter. L'esterno olandese sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Chelsea di Thomas Tuchel, che potrebbe mettere sul piatto quei 40 milioni di euro che potrebbero convincere la dirigenza nerazzurra a cedere il suo esterno offensivo.

Inter, le idee per il dopo Dumfries: opzione Dest

Per questo, la società interista sta lavorando per trovare l'eventuale sostituto di Dumfries. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Sergino Dest, talentuoso esterno statunitense che però non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato nel Barcellona di Xavi e per questo potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità in un'altra realtà europea.

L'Inter segue con grande attenzione la situazione ma deve far i conti con la richiesta del club blaugrana che chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciar partire l'ex Ajax.

Dest non è il solo profilo internazionale che i nerazzurri starebbero seguendo. Infatti, si starebbe sondando il terreno anche per Timothy Castagne, esterno belga in forza al Leicester con un passato in Italia con la maglia dell'Atalanta. Dopo grandi stagioni alla corte di Gasperini, l'esterno non è riuscito a ripetersi anche in Premier League e con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe lasciare le Foxies e ritornare nel campionato italiano.

L'Inter valuta anche profili della Serie A come Wilfried Singo, perno fondamentale del Torino di Juric.

Dopo aver perso Bremer, i granata non hanno alcuna intenzione di cedere l'esterno ivoriano e solo con un'offerta monstre da circa 30 milioni di euro potrebbero vacillare. Infine sfuma il profilo di Destiny Udogie ormai ad un passo dal Tottenham di Antonio Conte pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del terzino dell'Udinese.

Inter, pressing su Milenkovic: Acerbi l'alternativa

Oltre al possibile sostituto di Dumfries, l'Inter lavora sul mercato per regalare un centrale di livello a Simone Inzaghi.

Sfumato Bremer, i nerazzurri avrebbero in Nikola Milenkovic l'obiettivo numero uno per puntellare il pacchetto di difensori. Stando alle ultime notizie, la Fiorentina potrebbe decidere di cedere il centrale serbo solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro e che dovrà esser formalizzata entro la prima settimana di agosto.

Dopodichè il calciatore potrebbe restare e far parte della rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, in vista anche dell'impegno in Conference League.

Per questo, i nerazzurri valutano delle possibili alternative come Francesco Acerbi, che come ribadito dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è pronto a lasciare la Lazio. La società della Capitale non fa sconti e chiede una cifra vicina ai 5 milioni di euro per lasciar partire il centrale italiano.