Inter e Juventus stanno studiando le strategie di mercato per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

In casa Inter, sembra che il Barcellona abbia manifestato un certo interesse per Denzel Dumfries, mentre i nerazzurri in entrata starebbero pensando a Savic dell'Atletico Madrid come eventuale sostituto di Milan Skriniar.

Invece la Juventus vorrebbe potenziare la fascia sinistra, poiché Alex Sandro in questi ultimi anni ha deluso le aspettative della squadra torinese. Dunque si potrebbe puntare su Sergio Reguilon del Tottenham.

Il Barcellona potrebbe offrire due giocatori in cambio di Dumfries

Il Barcellona sarebbe sulle tracce di Denzel Dumfries. L'esterno olandese piace molto al tecnico blaugrana Xavi. Il club catalano potrebbe arrivare a mettere sul piatto i cartellini di Sergino Dest e Oscar Mingueza. Quest'ultimo è un calciatore particolarmente duttile, infatti può giocare sia da difensore centrale che da terzino destro.

L'Inter, però, per cedere Dumfries vorrebbe almeno 40 milioni di euro e senza contropartite tecniche. L'ex PSV sarebbe richiesto anche dal Manchester United di Ten Hag.

Savic dell'Atletico Madrid per la difesa di Inzaghi

L'Inter starebbe cercando dei difensori centrali per coprirsi le spalle in caso di partenza di Milan Skriniar, destinazione Paris Saint-Germain.

I francesi potrebbero formalizzare un'offerta da circa 70 milioni di euro nelle prossime ore.

Oltre ai nomi di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic, si sarebbe aggiunto quello di Savic. Il montenegrino dell'Atletico Madrid potrebbe essere un investimento congeniale alla difesa di Simone Inzaghi. Il suo contratto scade nel 2024 e la valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.

La Juventus starebbe seguendo Reguilon del Tottenham

La Juventus sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro. Alex Sandro non avrebbe soddisfatto Massimiliano Allegri che vorrebbe un esterno difensivo dalle caratteristiche differenti.

Il 31enne brasiliano potrebbe essere ceduto in Spagna o in Premier League e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Il suo erede potrebbe essere Sergio Reguilon del Tottenham, che non sarebbe centrale nelle idee tattiche di Antonio Conte.

Il contratto dell'esterno sinistro spagnolo scade nel giugno del 2025 e su di lui ci sarebbe anche il Siviglia. Ricordiamo che Reguilon può essere schierato in campo sia come terzino in una difesa a quattro, sia come esterno mancino in un centrocampo a cinque. Il costo del cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro.