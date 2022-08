La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato che potrebbe vedere andare in porto diverse trattative. Ai bianconeri serve qualità a centrocampo e nel settore avanzato, ma è evidente che la rosa ha bisogna di un alleggerimento, soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi. Giocatori come Arthur Melo e Adrien Rabiot, oltre a non dare grandi garanzie dal punto di vista tecnico, hanno degli ingaggi davvero pesanti. Il centrocampista brasiliano potrebbe ad esempio partire in prestito.

Anche Rabiot ha un contratto fino a giugno, ma secondo alcune indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare la Juventus già da questo calciomercato estivo.

A tal riguardo, dopo non aver accettato l'offerta contrattuale del Manchester United, per il centrocampista potrebbe definirsi un ritorno al Paris Saint Germain, società dalla quale è arrivato a Torino tre anni fa. Il centrocampista era andato in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2019, sottoscrivendo un contratto di quattro stagioni con la società bianconera a 7 milioni di euro netti a stagione. La Juventus potrebbe ora offrire Adrien Rabiot al Paris Saint Germain per l'acquisto di Leandro Paredes, anche se i francesi non sembrano particolarmente interessati.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Paredes

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Leandro Paredes. Nelle ultime ore però starebbe valutando anche un possibile scambio di mercato con il Paris Saint Germain che porterebbe Rabiot in Francia e Paredes a Torino.

Attualmente però non ci sarebbero i presupposti che la trattativa di mercato si concretizzi, considerando che il Paris Saint Germain vuole effettivamente cedere l'argentino, ma vorrebbe sostituirlo con Fabian Ruiz. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Napoli e una volta ceduto Paredes i francesi potrebbero presentare un'offerta da almeno 20 milioni di euro per il centrocampista.

Il resto del mercato della Juventus: si cerca un attaccante

La Juventus lavora all'acquisto di Leandro Paredes, ma potrebbe fare un'operazione di mercato in entrata anche in attacco.

In particolare, dopo il summit di mercato fra Allegri e la dirigenza, sarebbe emersa la volontà di provare a prelevare dal Marsiglia il centravanti polacco Arkadiusz Milik. In alternativa continua a circolare il nome di Memphis Depay del Barcellona, qualora si liberasse a parametro zero.