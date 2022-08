Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni per cedere tutti quei calciatori che ormai sono fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. Tra questi, c'è Luca Pellegrini che potrebbe lasciare Torino e volare in Germania.

Juve, Pellegrini verso l'Eintracht. Operazione in prestito

L'esterno italiano sarebbe infatti vicino all'Eintracht di Francoforte. L'operazione potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito secco con il calciatore che volerebbe in Germania per ritrovarsi e giocare con maggiore continuità. La trattativa potrebbe esser favorita dall'arrivo di Filip Kostic che è sbarcato in Italia dopo una trattativa serrata con il club tedesco, conclusasi sulla base di 15 milioni di euro più bonus.

Il futuro di Pellegrini (cercato anche dalla Lazio di Maurizio Sarri) potrebbe così essere in Germania.

Con la cessione dell'ex Roma e Cagliari, i bianconeri potrebbero decidere di ritornare sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro che possa alternarsi con Alex Sandro oppure spostare il jolly Danilo sul versante opposto, vista la duttilità tattica dell'ex Manchester City. Le prossime mosse di mercato della Vecchia Signora dipenderanno dal modulo che mister Allegri vorrà adottare. L'arrivo di Kostic permetterà al tecnico bianconero di poter varare diversi moduli: dal 4-3-3 fino al 3-5-2 con l'esterno serbo quinto di centrocampo, ruolo già ricoperto nell'Eintracht e nella Nazionale serba.

Juve, possibile offerta del Nizza per Kean

Un altro calciatore che non rientra più nei piani di Allegri e che potrebbe lasciare la Juventus è sicuramente Moise Kean. Dopo una stagione tribolata, l'attaccante italiano potrebbe cambiare aria e giocare con maggiore continuità in un'altra squadra Italia.

La Juventus dopo averlo proposto ad Atalanta e Paris Saint Germain come contropartita per arrivare a Luis Murel e Leandro Paredes, potrebbe decidere di cederlo in prestito.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sarebbe l'interesse del Nizza che sarebbe interessata all'ex Paris Saint Germain, ma non vorrebbe mettere sul piatto quella cifra attorno ai 30 milioni di euro richiesti dai bianconeri per la cessione a titolo definitivo.

Con la possibile partenza di Kean, la Vecchia Signora potrebbe accelerare per Depay che resta un obiettivo importante per puntellare il reparto offensivo.

L'olandese dovrebbe svincolarsi a parametro zero dal Barcellona. I bianconeri devono però battere la concorrenza del Tottenham dell'ex Antonio Conte, a caccia di un'alternativa importante a Kane.

Sullo sfondo, restano altri profili interessanti come Anthony Martial in uscita dal Manchester United e Arek Milk che potrebbe lasciare il Marsiglia dopo l'arrivo di Sanchez.