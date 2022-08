Dopo la cessione in prestito di Luca Pellegrini all'Eintracht di Francoforte, la Juventus è pronta a ritornare sul mercato per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Massimiliano Allegri, così da rendere l'organico sempre più competitivo.

Juve, interesse per Emerson Palmieri

Sfumati alcuni obiettivi di mercato come Udogie e Molina dell'Udinese, la dirigenza bianconera sta sondando nuovi profili. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Emerson Palmieri che, prima del suo passaggio in prestito al Lione, era stato accostato ai colori juventini.

Il terzino della Nazionale italiana sarebbe intenzionato a lasciare il Chelsea per giocare con maggiore continuità e per ritrovare quel rendimento che gli ha permesso di disputare un grande Europeo.

La Juventus sta monitorando la situazione ma solo in condizioni ragionevoli potrebbe decidere di affondare i colpo. Infatti, i bianconeri vorrebbero l'ex terzino della Roma in prestito, con la possibilità di riscattarlo nella prossima stagione, viste le richieste del club inglese che chiede una cifra che oscilla tra i 10-15 milioni di euro. La Juve deve, inoltre, battere la concorrenza di altri club italiani: in particolare, quella della Lazio di Maurizio Sarri che ha già allenato il calciatore durante la sua esperienza sulla panchina londinese.

Oltre Emerson Palmieri, la Juve valuta anche altri profili come Gayà del Valencia che però pretende delle cifre importanti nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Infatti, il club spagnolo chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio capitano.

Juve, idea Dijmsiti per la difesa

Rimanendo in ottica difesa, la Juventus lavora anche per regalare ad Allegri un altro centrale che possa completare il pacchetto di difensori.

Sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Berat Dijmsiti, centrale albanese in forza all'Atalanta. Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri avrebbero proposto uno scambio con Moise Kean che il club bergamasco avrebbe prontamente rifiutato. I bianconeri avevano inoltre provato ad intavolare una trattativa anche per Muriel utilizzando la stessa formula con l'inserimento del cartellino dell'attaccante italiano senza però riuscirci.

Oltre a Dijmsiti, la Juve continua a tenere sotto osservazione la candidatura di Francesco Acerbi che lascerà certamente la Lazio. Con un'offerta attorno ai 4-5 milioni di euro, il patron biancoceleste potrebbe decidere di far partire il centrale italiano che sarebbe nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi come opzione low-cost per completare la retroguardia nerazzurra.