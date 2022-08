Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United. Cr7 è praticamente un separato in casa e dovrebbe iniziare una nuova avventura lontano dall'Old Trafford. Il campione portoghese sarebbe stato offerto anche ad alcuni top club italiani.

Inter e Milan dicono no a Ronaldo

Stando alle ultime notizie di mercato, il procuratore del portoghese Jorge Mendes si sarebbe attivato per trovare una nuova sistemazione al proprio assistito. La mancanza di feeling con il neo tecnico Ten Haag, un avvio in campionato disastroso e l'impossibilità a giocare la Champions League, dovrebbero spingere Ronaldo lontano da Manchester.

Il campione portoghese è quindi in cerca di una nuova squadra e sarebbe stato proposto proprio a Milan ed Inter. I due club milanesi avrebbero però rifiutato il possibile arrivo di Cr7.

L'Inter ha il reparto offensivo completo con quattro giocatori che riescono ad integrarsi al meglio di loro. Il Milan non andrebbe sul portoghese per questioni economiche e d'età, vista la volontà della dirigenza rossonera di puntare su giovani come De Ketelare e solo per il totem Zlatan Ibrahimovic è stata fatta un'eccezione, visto che il fuoriclasse svedese è ritenuto pedina importantissima sia in campo ma soprattutto all'interno dello spogliatoio.

Ronaldo sarebbe stato inoltre proposto alla Juventus in uno scambio con Adrien Rabiot che dovrebbe salutare Torino per approdare allo United, nonostante i tifosi non vorrebbero il francese, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

I bianconeri avrebbero rifiutato la possibilità di riportare Cr7 in bianconero.

Inter, idea Tanganga per la difesa. Milan su Kiwior

Intanto, Inter e Milan lavorano sul fronte mercato per puntellare le rispettive rose e recitare un ruolo da protagoniste nel prossimo campionato.

L'Inter che come ribadito di Inzaghi, al netto delle possibili cessioni, è a caccia di un difensore che possa completare il pacchetto di centrale.

Stando alle ultime notizie di mercato, i nerazzurri starebbero sondando il terreno per Japhet Tangaga, centrale inglese in forza al Tottenham obiettivo di mercato anche del Milan. La dirigenza interista vorrebbe intavolare una possibile trattativa con gli Spurs per il classe '96 sulla base di un prestito, mentre il club inglese vorrebbe cedere a titolo definitivo il difensore per una cifra vicin ai 15-20 milioni di euro.

Sull'altra sponda del Naviglio, il Milan sta cercando un centrocampista per completare la mediana a disposizione di Pioli. I rossoneri starebbero monitorando il profilo di Jakub Kiwior, centrocampista che si è messo in luce con la maglia dello Spezia. Il club spezzino chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per il mediano classe 2000, nel mirino del West Ham.