Il Calciomercato è iniziato da oltre tre settimane e le trattative sono sempre più numerose. L'Inter starebbe osservando il profilo di Marcus Thuram, giovane esterno offensivo del Borussia Monchengladbach, mentre la Juventus guarderebbe in casa del Chelsea per Emerson Palmieri, fluidificante sinistro che piacerebbe anche alla Lazio di Sarri.

Intanto in casa Roma sono state raggiunte le condizioni per il delisting del club dalla quotazione in Borsa.

Calciomercato Inter, i nerazzurri sarebbero interessati a Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach

Il potenziamento dell'Inter in attacco potrebbe non essere concluso con l'arrivo di Romelu Lukaku. Dalla Spagna infatti circolano indiscrezioni di un interesse dei nerazzurri per Marcus Thuram, esterno di proprietà del Borussia Monchengladbach.

Il calciatore francese piacerebbe particolarmente a Simone Inzaghi che in lui, vedrebbe un jolly offensivo capace di ricoprire diverse posizioni. La valutazione del cartellino del classe '97 si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, ma per un suo acquisto servirebbero prima le cessioni di uno tra Alexis Sanchez o Joaquin Correa.

Calciomercato Juventus, sulla sinistra piacerebbe Emerson Palmieri, profilo gradito anche alla Lazio di Sarri

La Juventus vorrebbe ringiovanire la corsia difensiva di sinistra, con Alex Sandro dato in probabile uscita dalla Continassa. Il suo sostituto, secondo indiscrezioni dalla Spagna, potrebbe essere Emerson Palmieri. Il fluidificante italo-brasiliano in forza al Chelsea, non è una pedina utile per Thomas Tuchel e di conseguenza potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Oltre alla formazione bianconera, sul terzino classe '94 ci sarebbe anche l'interesse della Lazio, nella quale Palmieri ritroverebbe Maurizio Sarri, tecnico che lo allenò alcuni anni fa proprio nel Chelsea.

Roma, il delisting è completato: i giallorossi hanno raggiunto il 95% delle adesioni per uscire dalla Borsa

Oggi, venerdì 22 luglio, era l'ultima data utile per l'Opa lanciata dalla famiglia Friedkin che avrebbe permesso alla Roma di uscire dalla quotazione della borsa.

Alle 18 si è conclusa l'Opa lanciata dalla proprietà giallorossa lo scorso 13 giugno: il club ha ricevuto oltre 8 milioni di adesioni, che hanno fatto arrivare i texani a detenere più del 95% delle azioni del club. La soglia necessaria per procedere al Delisting è dunque stata raggiunta, con la Roma che uscirà dalla quotazione in Borsa.