Non solo Renato Sanches. Il Milan monitora diversi profili per puntellare la mediana a disposizione di Stefano Pioli. Dopo l'addio di Kessie, i rossoneri vorrebbero acquistare un nuovo centrocampista e valutano diversi nomi.

Milan, possibile interesse per Frattesi

Tra i profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Davide Frattesi, centrocampista italiano che nella passata stagione ha recitato un ruolo importante nel Sassuolo di Dionisi. Grazie alle ottime prestazioni con il club neroverde, il mediano italiano ha attirato su di se l'interesse di alcune società italiane tra cui il Milan.

Come è risaputo, la società emiliana valuta in maniera importante i suoi gioielli e chiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro per il numero 16, che resta nel mirino anche della Roma di Josè Mourinho.

La Roma potrebbe essere nel destino del mercato del Milan, in quanto i rossoneri continuano a monitorare la situazione legata a Jordan Vereout, ormai fuori dal progetto dello Special One. Per cedere il francese, il club giallorosso chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per poi reinvestire il denaro per virare fortemente su Georginio Wijnaldum del Paris Saint Germain. Infine, ultima idea è quella che porta a Douglas Luiz dell'Aston Villa che ha una valutazione molto alta, tra i 35-40 milioni di euro.

Milan: possibile rinnovo per Krunic, Maldini ad un passo dallo Spezia

Non solo acquisti. Il Milan lavora anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori di maggior talento ma anche quelli funzionali allo scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Tra questi c'è sicuramente Rade Krunic che nella seconda parte di stagione ha giocato un ruolo importante nel 4-2-3-1 a disposizione del tecnico rossonero, occupando la posizione di falso trequartista e permettendo gli inserimenti dei centrocampisti, in particolare di Tonali.

Per questo, il Diavolo vorrebbe rinnovare il contratto al centrocampista ex Empoli che anche nella prossima stagione può risultare una buona risorsa per Pioli.

Dopo Krunic, il Milan intende blindare due giocatori fondamentali per la corsa Scudetto, ovvero Tomori e Leao. Il centrale inglese sarebbe nel mirino del Manchester United di Ten Haag, mentre l'esterno portoghese sarebbe uno degli obiettivi di mercato di Manchester City e Chelsea.

Chi invece è pronto a salutare Milano temporaneamente è Daniel Maldini che sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dello Spezia. Il club spezzino avrebbe superato la concorrenza del Verona e nelle prossime ore potrebbe accaparrarsi le prestazioni del giovane talento rossonero che andrebbe a farsi le ossa una realtà competitiva, rimanendo in Serie A.