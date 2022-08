La sfida tra la Juventus e l'Atletico Madrid che si sarebbe dovuta giocare a Tel Aviv domenica 7 agosto è stata cancellata per motivi di sicurezza. Infatti, i recenti attacchi avvenuti nella striscia di Gaza hanno indotto le due squadre ad annullare il match in programma.

Adesso Juventus e Atletico Madrid devono cercare di capire se possono giocarla ugualmente, cambiando sede (e forse anche data). L'ipotesi rilanciata dal Corriere dello Sport sarebbe quella di far disputare la partita a Torino a porte chiuse. In questo modo le squadre due potrebbero proseguire la preparazione, senza dover stravolgere completamente le rispettive tabelle in vista dell'inizio della Liga e della Serie A.

Annullato il match di Tel Aviv

I recenti fatti avvenuti, nelle ultime ore, nella striscia di Gaza hanno impedito la disputa della sfida amichevole tra la Juventus e l'Atletico Madrid. Ora occorre capire se le due squadre decideranno di lasciare il match in programma per domani (domenica 7 agosto) con la disputa della sfida in un'altra sede, magari a Torino.

La sfida contro l'Atletico Madrid servirebbe soprattutto ai bianconeri per mettere minuti nelle gambe in vista della prima sfida di campionato contro il Sassuolo del 15 agosto. In particolare, la Juventus per l'esordio in campionato dovrà fare a meno di diversi uomini a centrocampo. Infatti, per il match contro il Sassuolo, i bianconeri, in mediana, non avranno a disposizione Paul Pogba, Weston McKennie (entrambi infortunati) e Adrien Rabiot che sarà squalificato.

Perciò il tecnico livornese dovrà provare alcune soluzioni per capire quale possa essere la soluzione migliore e per avere una chiara fotografia della situazione. Anche per questo motivo l'allenatore della Juventus ha bisogno di un test amichevole di livello.

Contro il Sassuolo mancherà Moise Kean, che sarà squalificato. Per questo motivo, un test amichevole potrebbe consentire a Massimiliano Allegri di provare Juan Cuadrado in avanti.

La Juventus lavora alla Continassa

Questa mattina 6 agosto i bianconeri si sono comunque allenati e il programma è cambiato di poco visto, che di fatto la partenza per Tel Aviv era in programma nel pomeriggio.

Dunque, dopo il pranzo i giocatori della Juventus sono tornati a casa, nel frattempo la società bianconera cercherà di capire se la partita contro i "colchoneros" si potrà giocare ugualmente in un'altra sede, oppure se salterà definitivamente.