Quarta giornata di Serie A al Mapei Stadium dove va in scena Sassuolo-Milan alle ore 18:30. Arbitra Giovanni Ayroldi della sezione CAN di Molfetta. Tornare a Reggio Emilia evoca il recente ricordo della conquista del tricolore per i tifosi rossoneri, ma ora si parla di una nuova stagione e di un nuovo campionato. Il Sassuolo arriva alla quarta giornata con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga contro il Bologna. Nell'ultima trasferta il Milan ha pareggiato contro l'Atalanta. Con i 7 punti guadagnati fin qui i rossoneri sono in testa in campionato assieme ad altre 5 squadre.

Dionisi ruota un po' di giocatori con Consigli tra i pali, Toljan a destra e Rogeiro a sinistra, Ferrari guida la difesa con uno tra Erlic e Ayhan. A centrocampo Maxime Lopez e Frattesi titolari mentre dovrebbe completare la mediana Thorstvedt. In attacco Berardi e Pinamonti verranno affiancati da Kyriakopoulos con Defrel che scalpita in attesa di una maglia da titolare. Pioli deve fare a meno di Origi con un infiammazione e Rebic fermato per problemi alla schiena, di attaccanti a disposizione restano solo Giroud e Leao. Calabria lascia il posto a Florenzi e Tomori dovrebbe essere affiancato da Kjær o da Matteo Gabbia. A centrocampo Pobega dovrebbe affiancare Bennacer con la trequarti rivoluzionata da Saelemaekers, Diaz e Leao.

Giroud unico attaccante a disposizione vista anche l'assenza di Lazetic.

Sassuolo: i giocatori di Dionisi per la sfida contro il Milan

Portieri: Consigli, Pegolo, Russo;

Difensori: Ayhan, Earlic, Ferrari, Kyriakopoulos, Rogerio, Toljan, Tressoldi;

Centrocampisti: Frattesi, Harroui, Henrique, Marchizza, Obiang, Lopez, Thortsvedt;

Attaccanti: Alvarez, Berardi, Ceide, Defrel, Pinamonti

Milan: i giocatori di Pioli convocati per la sfida del Mapei Stadium

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Maignan.

Difensori: Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Kalulu, Ballo-Tourè, Gabbia, Florenzi, Tomori.

Centrocampisti: Messias, Tonali, Pobega, Adli, De Ketelaere, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Giroud.

🎶 On The road again 🎶

Back to the scene of the Scudetto 🔙 #SempreMilan



Brought to you by 𝐰𝐞𝐟𝐨𝐱 pic.twitter.com/sAZ9iQn4Lk — AC Milan (@acmilan) August 30, 2022

Sassuolo-Milan le quote e il pronostico

La vittoria dei padroni di casa è a 5,50 mentre il pareggio a 4,25 con la vittoria dei campioni d'Italia a 1,60.

Il GOL viene pagato 1,53 mentre il NOGOL a 2,35. L'over 3,5 ha una quota bassa a 2,2 segnale che i bookmaker si aspettano numerosi gol, un più prudente over 2,5 invece a 1,50. In effetti il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-2 che viene pagato 8,75. Olivier Giroud come primo marcatore viene pagato 4,5 mentre Leao a 5,75 segue a ruota. Entrambi a segno nella vittoria di San Siro contro il Bologna. Per il Sassuolo il gol di Berardi in apertura viene pagato 8,25 mentre Pinamonti a 9,50 segue per il Sassuolo.