Uno dei trasferimento più discussi del Calciomercato estivo è stato quello di Paulo Dybala, che una volta andato in scadenza di contratto con la Juventus, ha accettato l'offerta della Roma. L'argentino ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025 con la società romana.

Si tratta di un rinforzo importante che è stato accolto con molto clamore mediatico non solo dai giornalisti sportivi ma anche dai tifosi della Roma, i quali sia sui social che dal vivo non hanno nascosto la loro felicità. Basti pensare alla presentazione dell'argentino al Colosseo Quadrato dell'Eur, a cui hanno partecipato più di 10 mila spettatori.

Diverse ovazioni sono state riservate a Dybala dai tifosi anche nel match amichevole contro lo Shakhtar Donetsk finito 5-0 per la squadra romana.

Come scrive Tuttosport Dybala avrebbe rivelato al proprietario di un ristorante romano di essere rimasto sorpreso dall'affetto dei tifosi della Roma. L'argentino avrebbe sottolineato come per attraversare una piazza di Roma ci impieghi mezz'ora, proprio perché tutti vogliono foto o autografi dell'argentino. Dybala avrebbe aggiunto che neanche a Palermo, nella sua prima esperienza professionale in Italia, c'era tutto questo affetto nei suo confronti.

Il giocatore Dybala sarebbe rimasto sorpreso dall'affetto dei tifosi della Juventus

"Che tifosi qui a Roma! Da non crederci! A Torino non ero abituato così.

Potevo passeggiare in centro abbastanza tranquillamente. Ogni tanto mi fermavano anche lì per un selfie o un autografo, ma non c’è paragone con Roma", sono queste le parole che Dybala avrebbe confidato al proprietario di un noto ristorante romano.

L'argentino sarebbe rimasto sorpreso dall'affetto dei tifosi. Il giocatore avrebbe aggiunto: "Un entusiasmo incredibile: neanche a Palermo dove pure sono vicini ai giocatori".

Parole importanti quelle dell'argentino, che cercherà di dare un contributo importante alla Roma in questa stagione, considerata una delle possibili sorprese in campionato. Il mercato portato avanti dalla società è stato importante, basti pensare anche al recente arrivo di Wijnaldum in prestito dal Paris Saint Germain.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus ha sostituito Paulo Dybala con Angel Di Maria. Ora però deve trovare il giocatore che prenda il posto di Alvaro Morata, che difficilmente ritornerà a Torino.

Per quanto riguarda invece il centrocampo il preferito rimane Leandro Paredes, che il Paris Saint Germain potrebbe lasciar partire in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.