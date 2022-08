La Juventus è al lavoro in queste settimane soprattutto per le cessioni. Sarà importante alleggerire la rosa bianconera prima di effettuare investimenti importanti, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Sono almeno tre i giocatori che potrebbero lasciare Torino, Arthur Melo, Adrien Rabiot e Niccolò Rovella. Tre centrocampisti che potrebbero essere sostituiti da due giocatori, uno bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. A tal riguardo di lavora per Leandro Paredes, che potrebbe trasferirsi nella società bianconera per circa 20 milioni di euro.

Non è un caso che il Paris Saint Germain stia lavorando all'acquisto di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro. Come dicevamo però potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento. A tal riguardo il preferito sarebbe Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Secondo le ultime notizie di mercato la Lazio sarebbe pronta a lasciarlo partire anche in considerazione del contratto in scadenza fra due stagioni. Potrebbe accettare un'offerta da circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La Lazio sarebbe pronta a valutare tutte le offerte per il giocatore.

Possibile offerta da 60 milioni per Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Lazio sarebbe pronta a cedere Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista sarebbe valutato circa 60 milioni di euro, somma importante che la Juventus vorrebbe pagare in diverse stagioni. Non è da scartare la possibilità di un inserimento di contropartite tecniche gradite alla Lazio.

Ad esempio a Sarri piace Luca Pellegrini, con la Juventus lo valuta almeno 10 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire un prestito oneroso con riscatto in diverse stagioni. Una modalità di pagamento che ricorda quelle utilizzate per Federico Chiesa con la Fiorentina e per Manuel Locatelli con il Sassuolo. Di certo la società bianconera con Milinkovic Savic avrebbe un giocatore che garantirebbe non solo fisicità ma anche gol e assist, come dimostrato la scorsa stagione dal giocatore.

Il mercato della Juventus

Tante esigenze per la Juventus, che dovrà non solo rinforzare il centrocampo ma anche anche il settore avanzato. Non è stato sostituito Alvaro Morata dopo il mancato riscatto da parte della società bianconera a giugno. Troppi i 35 milioni di euro che l'Atletico Madrid voleva per il cartellino dello spagnolo secondo la Juventus, che a questo punto potrebbe decidere di acquistare un altro vice Vlahovic. Fra i preferiti ci sarebbe Luis Muriel, che l'Atalanta potrebbe lasciar partire per circa 15 milioni di euro.