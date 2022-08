La Juventus è al lavoro in queste settimane soprattutto per alleggerire una rosa che conta giocatori non considerati utili al progetto sportivo per motivi tecnici ed economici. È il caso di Alex Sandro e Arthur Melo, ma anche di Pellegrini e Rabiot. Difficile che il terzino brasiliano lasci Torino, mentre si lavora per la cessione dell'italiano e dei due centrocampisti, che hanno mercato. A proposito del francese, sarebbe vicino al trasferimento al Manchester United. La società inglese sarebbe pronta a spendere 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023.

La Juventus, per evitare di perderlo a parametro zero sarebbe pronta a lasciarlo partire. Con la somma che arriverebbe da Rabiot, la società bianconera andrebbe ad acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte come Leandro Paredes. Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, e ad agevolare questo potrebbe essere dal Manchester United. Come è noto, la società bianconera starebbe cedendo agli inglesi Rabiot. Inoltre, lo United avrebbe deciso di non acquistare Sergej Milinkovic-Savic, da tempo accostato alla società inglese. In tal caso, sarebbe più facile trattare con la Lazio l'eventuale acquisto del centrocampista.

La Juventus potrebbe acquistare Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi inglesi, il Manchester United non sarebbe interessato a Sergej Milinkovic-Savic. Una situazione che agevolerebbe la Juventus, che vorrebbe il centrocampista della Lazio. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 60 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che venga inserito qualche giocatore.

Uno su tutti, Luca Pellegrini, terzino della Juventus valutato circa 10 milioni di euro. La società bianconera potrebbe considerare l'acquisto di Milinkovic-Savic in una modalità di pagamento agevolata, ovvero in prestito oneroso con riscatto in diverse stagioni. Il centrocampista della Lazio non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera come mezzala d'inserimento.

Quello che è certo, è che a breve sarà annunciato Filip Kostic. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte è atteso a Torino in queste ore per visite mediche e sottoscrizione dell'intesa contrattuale con la Juventus. Si parla di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

Non solo Kostic. Potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo ma anche giocarci insieme. Il preferito sarebbe Alvaro Morata ma la valutazione di mercato da circa 30 milioni di euro non agevola un eventuale ritorno dello spagnolo. Per questo potrebbe arrivare Memphis Depay se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona.