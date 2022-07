La Juventus ha ceduto Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Una partenza pesante quella del difensore che però garantirà circa 80 milioni di euro sul mercato. Soldi che potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di due difensori centrali, di un centrocampista e di due rinforzi per il settore avanzato. I nomi avvicinati ai bianconeri sono i soliti, si va da Gabriel, Badiashile, Pau Torres e Bremer per la difesa, fino ad arrivare a Leandro Paredes del Paris Saint Germain per il centrocampo e a Niccolò Zaniolo della Roma e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid per il settore avanzato.

Rinforzi importanti che potrebbero garantire un miglioramento in qualità notevole anche se c'è l'esigenza anche di alleggerire la rosa. Non è da scartare la possibilità di un arrivo a sorpresa a centrocampo, sul mercato della Juventus ha parlato anche Giovani Galeone.

L'ex tecnico del Pescara e amico di Massimiliano Allegri ha sottolineato in una recente intervista di aver suggerito ad Allegri tre acquisti, come difensore Kalidou Koulibaly e come centrocampisti Asslani e Sergej Milinkovic-Savic. Di questi il senegalese si è trasferito al Chelsea, l'albanese all'Inter e il serbo attualmente è ancora alla Lazio. Secondo Galeone Allegri la scorsa stagione ''Ha fatto un miracolo, al momento la Juventus è da quarto posto'', ha aggiunto l'ex tecnico del Pescara.

Galeone consiglia Milinkovic-Savic

''Avevo consigliato tre giocatori: Koulibaly, Asllani e Milinkovic-Savic. Uno costava troppo, l’altro è andato all’Inter e il terzo non so. In realtà, non so neanche quanta voce abbia in capitolo Allegri sul mercato''. Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in riferimento ai suggerimenti di mercato al tecnico della Juventus.

L'ex Pescara ha aggiunto che l'ideale per la difesa potrebbe essere Bremer. Parole che si sono poi concretizzate in queste ore con la Juventus che ha definito l'acquisto del brasiliano dal Torino per circa 47 milioni di euro. Un investimento importante anche perché era necessario cercare di superare l'Inter, che aveva offerto circa 30 milioni di euro più il cartellino del giovane Casadei.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Milinkovic Savic. Molto dipenderà però dalla valutazione di mercato che stabilirà la Lazio e dalle cessioni che la società bianconera cercherà di definire in questo Calciomercato estivo. Se dovessero partire Arthur Melo (che piace all'Arsenal) e Arthur Melo (che potrebbe rescindere il contratto) la società bianconera potrebbe decidere di investire una somma importante per il centrocampista della Lazio. Potrebbero arrivare anche due rinforzi per il settore avanzato, piacciono Niccolò Zaniolo e Alvaro Morata.