Uno dei grandi protagonisti delle prime due giornate di campionato dell'Inter è stato sicuramente Lautaro Martinez. Un gol e un assist per il Toro, sicuramente il migliore in campo nella gara contro lo Spezia e decisivo contro il Lecce per la sponda per il gol vittoria messo a segno da Dumfries. Non sono mai mancati gli estimatori ma il Toro questa estate ha ribadito più volte la volontà di restare a Milano. Proprio per questo motivo i rumor di mercato potrebbero riguardare la prossima stagione, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Tottenham, su indicazione di Antonio Conte, suo grande estimatore.

La Roma, invece, si sta guardando intorno per individuare un rinforzo in mezzo al campo nell'immediato. I giallorossi, infatti, hanno perso Wijnaldum per un grave infortunio, frattura della tibia, e non vogliono restare scoperti. I capitolini proprio per questo avrebbero messo gli occhi su Denis Zakaria, che la Juventus considera cedibile per liberare lo spazio a Leandro Paredes.

Conte su Lautaro

Uno dei grandi estimatori di Lautaro Martinez è senza dubbio Antonio Conte, che ha contribuito a far crescere in maniera esponenziale quando era sulla panchina dell'Inter. Il tecnico leccese avrebbe fatto il suo nome al Tottenham per rinforzare il reparto avanzato, ma il Toro ha chiuso alla possibilità di lasciare Milano quest'estate.

L'obiettivo è perseguire quella seconda stella soltanto sfiorata l'anno scorso e sfumata nelle ultime settimane.

I discorsi, però, potrebbero essere riaperti il prossimo anno visto che, comunque, il club meneghino ha la necessità di fare cassa per raggiungere quel famoso attivo da 60 milioni di euro entro giugno e cedere Lautaro faciliterebbe le cose.

Comunque, Ausilio e Marotta non sono disposti a fare sconti, come dimostrato anche dalla vicenda Milan Skriniar, e avrebbero fatto già sapere agli Spurs che si siederanno al tavolo delle trattative per offerte da almeno 85-90 milioni di euro.

Roma su Zakaria

La Roma è alla ricerca di un innesto importante in mezzo al campo dopo il grave infortunio subito da Wijnaldum, che rischia di tornare in campo a gennaio con la maglia giallorossa, essendoci anche il Mondiale di mezzo.

I capitolini si stanno guardando intorno e uno dei nomi finiti nel mirino sarebbe quello di Denis Zakaria, che alla Juventus non è ritenuto incedibile. I bianconeri, d'altronde, devono cedere almeno un centrocampista per fare spazio a Leandro Paredes. La Juve è pronta anche a cedere lo svizzero con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma soltanto se nell'affare viene inserita un'opzione su Nicolò Zaniolo, che piace ai bianconeri ma la valutazione da 60 milioni di euro è ritenuta eccessiva.