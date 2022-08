Il Milan lavora sul fronte mercato per blindare i giocatori più importanti dell'organico a disposizione di Stefano Pioli. Tra questi c'è sicuramente Sandro Tonali, perno fondamentale del centrocampo dei rossoneri che stanno iniziando le contrattazioni per il rinnovo contrattuale.

Milan, si lavora al rinnovo di Tonali

Dopo quelli di Tomori e Pobega, il Diavolo sta lavorando per rinnovare anche il contratto di Tonali che fin da piccolo ha sempre tifato per i colori rossoneri. Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sarebbe disposto a raddoppiare l'ingaggio attuale del centrocampista italiano, proponendo un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione.

Una mossa importante da parte di Maldini e Massara che non vogliono perdere il numero otto che sarebbe finito nel mirino di diversi club europei come il Barcellona di Xavi, molto interessato alle prestazioni di Tonali.

Dopo aver concluso la contrattazione per il rinnovo del mediano ex Brescia, i rossoneri si dedicheranno all'altro top player della rosa a disposizione di Pioli, ovvero Rafael Leao. L'esterno portoghese avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo che si aggirerebbe attorno ai 5,5 milioni di euro. La richiesta dell'entourage sarebbe di circa sette milioni di euro. Il Diavolo potrebbe decidere di accontentare il gioiello portoghese, consapevole dell'interesse di molti club europei in particolare del Chelsea di Thomas Tuchel che avrebbe fatto recapitare un'offerta attorno ai 70 milioni di euro più il cartellino di Pulisic.

Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Leao in questa sessione di mercato e solo nella prossima stagione potrebbe prendere in considerazione eventuali offerta da 150 milioni di euro.

Milan, Ballò Tourè tra Nizza e Galatasaray

Ballò Tourè potrebbe lasciare il Milan. Le prestazioni del terzino francese non sono state all'altezza e per questo la sua cessione potrebbe avvenire in questa sessione di mercato.

Sull'ex Monaco ci sarebbe l'interesse del Galatasaray che avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 3 milioni di euro, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Nizza che potrebbe decidere di riportare l'esterno francese in patria. Con la possibile cessione di Ballò Tourè, il Milan potrebbe decidere di non effettuare alcun colpo sulla corsia mancina, vista la duttilità di Alessandro Florenzi, capace di poter svolgere sia il ruolo di vice Calabria che di vice Theo Hernandez.

Un altro francese che potrebbe lasciare Milano è Bakayoko. L'ex Chelsea sarebbe finito nel mirino del Valencia dove ritroverebbe Gennaro Gattuso che lo già allenato sulla panchina rossonera e su quella del Napoli.