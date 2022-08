L'Inter si sta facendo il possibile per evitare la cessione di un big in questa sessione estiva di Calciomercato. Al momento la società nerazzurra è riuscita ad evitare tale scenario avvicinandosi al famoso attivo da 60 milioni di euro, da realizzare entro giugno 2023, con le cessioni di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei per quasi 40 milioni di euro complessivi. Non sono escluse altre partenze, anche se non si vorrebbe toccare la rosa titolare e per questo motivo un giocatore chiacchierato in uscita sarebbe Roberto Gagliardini, in fondo alle gerarchie di Simone Inzaghi.

Il centrocampista, infatti, piacerebbe molto a Gennaro Gattuso, che avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo del Valencia.

Intanto il Torino si sta muovendo sul mercato in entrata dopo le tante partenze dolorose e i granata sembrano essere tornati su un vecchio obiettivo. Si tratta di Nahitan Nandez, già accostato spesso ai granata nelle scorse sessioni di mercato. Ora il Cagliari è pronto a cederlo, soprattutto dopo la retrocessione in Serie B.

Valencia su Gagliardini

L'Inter non vorrebbe cedere nessun titolare in queste ultime due settimane di calciomercato, mentre ci potrebbero essere delle partenze qualora arrivassero offerte per quei giocatori che non sono al centro del progetto di Simone Inzaghi.

Tra questi c'è sicuramente Roberto Gagliardini, che nelle gerarchie è praticamente l'ultima riserva, dietro a Mkhitaryan e Asllani. L'ex Atalanta sarebbe finito nel mirino del Valencia, su indicazione in particolar modo del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, suo grande estimatore.

Il club spagnolo non può permettersi investimenti troppo pesanti e Gagliardini ha anche una valutazione contenuta alla luce del contratto in scadenza a giugno 2023.

Proprio per questo motivo non è da escludere uno scambio alla pari con un difensore del Valencia sempre in scadenza a giugno 2023, Diakhaby. Operazione che andrebbe anche incontro all'esigenza del club meneghino di individuare il sostituto di Ranocchia e in questo modo realizzerebbe anche una plusvalenza. A quel punto, poi, Ausilio e Marotta cercherebbero un'occasione in prestito a centrocampo.

Torino su Nandez

Il Torino, dopo aver sistemato il reparto offensivo con Vlasic e Miranchuk e la difesa con Schuurs, ora cerca un rinforzo in mezzo al campo. I granata avrebbero messo gli occhi su Nahitan Nandez, nome pronto a tornare di moda dopo averlo sondato già nelle scorse sessioni di calciomercato. Il Cagliari adesso è disposto a lasciarlo partire vista la retrocessione in Serie B, con una valutazione decisamente rivista verso il basso. Possibile anche uno scambio con Simone Verdi alla pari, valutando entrambi intorno ai 15 milioni di euro.