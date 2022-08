Il futuro di Lautaro Martinez è sempre più nerazzurro. L'Inter non ha alcuna intenzione di mollare l'attaccante argentino, fondamentale nel progetto di Simone Inzaghi. Il Toro resta nel mirino dei top club europei ma nemmeno un'offerta monstre farebbe cambiare idea al club nerazzurro.

Inter, blindato Lautaro. Il Toro resta a Milano

Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di far partire il dieci argentino che nonostante l'interesse delle società più importanti della Spagna, è pronto a continuare la sua esperienza in quel di Milano. Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter avrebbe messo un veto importantissimo sulla cessione del Toro molto apprezzato dal Barcellona e dall'Atletico Madrid.

Nonostante l'arrivo di Lewandowski, i blaugrana avrebbero provato a intavolare una trattativa con l'Inter, mentre l'Atletico è a caccia di un bomber di grande spessore per completare il reparto offensivo a disposizione del Cholo Simeone. Nonostante tale interesse, la società nerazzurra non ha alcuna intenzione di cedere Lautaro, sapendo che dopo il Mondiale le offerte potrebbero aumentare.

La cessione di un top della rosa di Inzaghi non riguarderebbe il Toro: infatti, restano in bilico le posizioni di Milan Skriniar che resta l'obiettivo numero uno per puntellare la difesa del Paris Saint Germain, e Denzel Dumfries con il Chelsea che potrebbe decidere di affondare il colpo sull'esterno olandese.

L'Inter chiede almeno 50 milioni di euro per cedere l'ex Psv, mentre per il centrale slovacco la cifra si aggirerebbe attorno ai 70 milioni.

Inter, interesse del West Ham per Acerbi

Oltre alla possibile cessione di un big, l'Inter ha la necessità di completare il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi. Infatti, si starebbe cercando un profilo low-cost per sostituire Andrea Ranocchia, passato al Monza.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza nerazzurra ci sarebbe quello di Francesco Acerbi già allenato da Inzaghi durante la sua esperienza sulla panchina della Lazio. Il difensore italiano è però seguito da molti club: oltre l'Inter, ci sarebbe l'interesse della Juventus e sopratutto del West Ham, a caccia di un centrale di grande esperienza per completare il pacchetto arretrato a disposizione di David Moyes.

Il calciatore vorrebbe restare in Italia e avrebbe messo i nerazzurri come prima opzione di trasferimento.

Oltre Acerbi, l'Inter valuta anche piste internazionali come Tilo Kehrer del Paris Saint Germain e Japhet Tanganga del Tottenham. Entrambi i difensori sarebbero in uscita ma sia il club parigino che gli Spurs vorrebbero monetizzare un'eventuale cessione e sarebbero restii a cederli in prestito.