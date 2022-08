Non solo Charles De Ketelaere. Il Milan lavora per puntellare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli che possa innalzare la qualità negli ultimi trenta metri. Il Diavolo sta osservando diversi profili, ormai fuori dai progetti dei top club europei.

Milan, idea Pulisic per la trequarti

In particolare, i rossoneri guardano con grande interesse a ciò che sta accadendo in casa Chelsea con molti calciatori che potrebbero lasciare il club inglese. Tra questi, c'è anche Christian Pulisic, talentuoso trequartista statunitense che potrebbe decidere di lasciare Londra per giocare con maggiore continuità ed affermarsi anche in ambito europeo.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan vorrebbe il classe 98 in prestito, mentre i Blues vorrebbero monetizzare l'eventuale cessione dell'ex Borussia Dortmund che si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro. Oltre alla formula del trasferimento, il Diavolo deve battere la concorrenza di altri club europei ed italiani come la Juventus che dopo l'infortunio di Angel Di Maria si sta guardando attorno per potenziare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Pulisic non è il solo calciatore del Chelsea attenzionato dal Milan. Infatti, resta viva l'ipotesi che porta ad Hakim Ziyech che come Pulisic vorrebbe lasciare Londra per iniziare una nuova avventura europea, visto il poco minutaggio durante la gestione di Tuchel.

Il club inglese non intende cedere il talento marocchino in prestito e chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro per intavolare una possibile trattativa.

Milan, idea Onyedika per la mediana

Oltre al possibile arrivo di un nuovo trequartista, il Milan lavora per rafforzare la mediana a disposizione di Pioli dopo l'addio di Frank Kessie.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Onyedika, centrocampista nigeriano che si sta mettendo in luce con la maglia del Midtjylland. Secondo le ultime notizie di mercato, i rossoneri avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del 19enne centrocampista, mentre il club danese ne chiede almeno 10.

Toccherà ai rossoneri se rilanciare per il classe 2001.

Oltre Onyedika, non tramonta altre piste come Tameze del Verona e Sasa Lukic del Torino. Per quanto riguarda il centrocampista del Verona, il club scaligero chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per imbastire una possibile trattativa. Più complicato l'affare Lukic, con il centrocampista serbo che sembrerebbe destinato a restare al Torino dopo la frattura con la società. In caso di cessione, i granata chiedono una cifra attorno ai 20 milioni di euro.